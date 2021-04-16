وزير الرياضة: مليار و450 مليون جنيه عوائد مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب

ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الذي تم إطلاقه في أغسطس 2018

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن العوائد الاستثمارية لمشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع التي ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية ضمن مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الذي تم إطلاقه في أغسطس 2018، بلغت مليارًا وأربعمائة وخمسين مليون جنيه.

وبلغت القيمة الإنشائية مجمعة لهذه المشروعات 889 مليون جنيه تقريباً، وبقيمة حق انتفاع 561 مليون جنيه تقريباً حيث تأتي لغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب لإقامة مشاريع رياضية وخدمية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص .

وشملت المشروعات المطروحة (حمامات سباحة، وملاعب خماسية بالنجيل الصناعي، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعي ونجيل طبيعي، وصالات لياقة بدينة وملاهي للأطفال، وملاعب اسكواش) بالإضافة إلى بعض المشروعات الخدمية المتنوعة .

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث أنها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة أي أعباء مالية كما أنها تمثل احد العناصر الأساسية لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الإنسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب.

جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تحصل علي 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة الي الدعم من الوزارة .

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة من تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز ، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب .



