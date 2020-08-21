رياضة

وزير الرياضة للاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة : تحلوا بالروح الرياضية والتنافس الشريف

قبل مباراة السبت
محمود خاطر 4:01 م, الجمعة, 21 أغسطس 20 4:01 م, الجمعة, 21 أغسطس 20

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وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة إلى لاعبي فريقي الأهلي والزمالك بإعلاء روح التنافس الشريف، وتغليب الروح الرياضية خلال مباراتهما المرتقبة غدا السبت.

وأكد صبحي أن المباراة يتابعها الملايين في مصر والدول العربية؛ نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قطبا الكرة المصرية.

وأشار إلى أن ذلك الأمر يضع على عاتق جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية مسئولية كبيرة للتحلي بالروح الرياضية.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري مساء غد السبت بملعب استاد القاهرة الدولي.

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بقلم محمود خاطر

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