رياضة

وزير الرياضة لجمهور الزمالك: «حافظوا على ناديكم.. نحن في خط واحد»

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى جمهور الزمالك، عقب السقوط بالأمس أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا. وخسر الزمالك مساء أمس الثلاثاء، على ستاد القاهرة، أمام الترجي التونسي بهدف نظيف سجله حمدو الهوني، خلال المباراة التي…

إسلام مصطفى 12:04 ص, الخميس, 18 مارس 21 12:04 ص, الخميس, 18 مارس 21

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وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة إلى جمهور الزمالك، عقب السقوط بالأمس أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك مساء أمس الثلاثاء، على ستاد القاهرة، أمام الترجي التونسي بهدف نظيف سجله حمدو الهوني، خلال المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال صبحي، خلال تصريحات تليفزيونية: «قانونيا لم يكن لدينا رفاهية التفكير والاختيار في ظل الأزمات الكثيرة التي تعرض لها النادي، وكان هدفنا الحفاظ على كيان الزمالك وأنا ملتزم بذلك على المستوى الشخصي وعلى مستوى منصبي».

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وتابع: «لم يكن أمامنا سوى اتباع لائحة النادي، كان يجب أن نتدخل بشكل قانوني لحماية كيان ومؤسسة الزمالك».

وأضاف: «تم تعيين لجنة لإدارة النادي واختيار لجنة كرة من أبناء الزمالك للحفاظ على النادي، وساعدنهم للحصول على مستحقات مالية متأخرة للزمالك بالإضافة إلى تزويدهم ببعض الأفكار التي تفيد النادي بموارد مالية».

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وتطرق وزير الرياضة للحديث عن إقالة باتشيكو، حيث قال: «اللجنة المسؤولة عن إدارة النادي هي التي قررت إقالة المدير الفني للزمالك وتعيين آخر وهذا قرارهم ليس لنا دخل به».

ووجه في نهاية حديثه رسالة إلى الجماهير: «يجب أن تسير الأمور في الزمالك بشكل مستقر خلال الأشهر الأربعة المقبلة لحين موعد الانتخابات حتى يجد مجلس الإدارة الجديد الأمور على أفضل ما يكون.. حافظوا على ناديكم ونحن معكم على خط واحد ولسنا ضد أحد».

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بقلم إسلام مصطفى

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