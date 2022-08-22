وزير الرياضة: كرة القدم تساهم في إخراج الانفعالات لدي البعض ونعمل على إنهاء حالة الاحتقان

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن ما حدث خلال الفترة الماضية من حالة الاحتقان تجعل هناك تساؤل وهو كرة القدم إلي أين؟ ، مؤكدا أن الكرة مهمة للمزاج العام .

وأضاف صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن حالة الاحتقان العامة يجب ان تكون محددة و لها إجراءات صارمة، والجماهير المصرية من حقها تشجيع فريقه و التشدد له ولكن في حدود ولا بد من تحديد المسؤوليات والعمل على إنهاء الاحتقان الموجود .

تابع صبحي : “كرة قدم تساهم في إخراج الانفعالات لدي البعض ، ولكن المنظومة الكروية أساسها اقتصادي الآن و اتحاد الكرة نسعي أن يتفرغ لمشروع 2024 و2026 لمنتخب مصر”.

وأشار إلى أن الدولة غير مسئولة عن مباريات الدوري العام ولدينا رئيس لجنة حكام اجنبي وهو مسئول عن التطوير.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن رابطة الأندية المصرية ستدير الدوري العام بإحترافية ، مشيرا إلى أنها تتجه نحو الانضباط وسيكون عملها أقوى لمنع الخروج عن النص خلال بطولة دوري المحترفين.

و هنا وزير الشباب والرياضة منتخب الشباب لكرة الطائرة تحت 21 سنة بالفوز على منتخب تونس على أرضه و حصول المنتخب المصري على بطولة إفريقيا لكرة الطائرة .