وزير الرياضة: بطولة الخماسي الحديث استمرار لنجاحات مصر في تنظيم الفعاليات الدولية

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار، استمرار لسلسلة نجاحات الدولة المصرية في تنظيم البطولات العالمية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد “صبحي” أن مصر أصبحت وجهة الاتحادات الدولية الرياضية لاستضافة منافساتها المختلفة ضمن أجندة دولية سنوية، مشيراً إلي أن استضافة تلك الفعاليات الدولية يسهم بما لا يدع مجالًا للشك في تنشيط السياحة الرياضية المصرية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

وأرجع وزير الشباب والرياضة ذلك الي الطفرة غير المسبوقة في استغلال وتطوير البنية التحتية و التي أصبحت معه مؤهله لاستضافة أكبر البطولات الدولية المختلفة في جميع الرياضات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للاعلان عن تفاصيل بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار وشارك فيه الوزير عبر منصة زووم.

ووجه وزير الرياضة الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالرياضة وشتي اللعبات والأحداث والفعاليات الدولية المختلفة واستضافتها علي الأراضي المصرية.

وقال الوزير أتوجه بخالص الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية علي حسن التنظيم والاستضافة، وما يقدمه بشكل مستمر لإنجاح هذه مثل هذه الفعاليات الكبري، مشيراً إلى أنه إنه ليس بغريب على الأكاديمية التى نجحت قبل فترة قصيرة في استضافة بطولة العالم للخماسي من للشباب.

كما توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لمحافظة الإسكندرية علي استعداداها الدائم والتسهيلات التي تقدمها لاستضافة مثل هذه الفعاليات، في ضوء التطور الكبير الذى تشهده، وكذا اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري الخماسي الحديث وعلي الجهود المبذولة لاستضافة ذلك الحدث العالمي.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: أن احتضان حدث عالمي بهذه القيمة يعكس المكانة المرموقة لدولة مصر ودورها الريادي ، وقال :”يسعدنا إقامة البطولة علي ملاعب الأكاديمية التي أكدت حضورها القوي في دعم الفعاليات الرياضية وجدارتها باستضافتها “.

وأعرب “عبد الغفار” عن سعادته باستضافة البطولة ضمن احتفالات الأكاديمية باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً علي تأسيسها، وقال: “أتمنى أن تخرج البطولة بصورة مشرفة تليق بأسم مصر، مشيراً إلي أن الرياضة تعد واحدة من أهم وسائل القوى الناعمة في تقارب الثقافات وتلاقي الحضارات .



من جانبه وجه كلاوس شرومان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث الشكر للحكومة المصرية والاتحاد المصري للخماسي الحديث والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري معرباً عن سعادته بالحضور الكبير من جانب وسائل الإعلام .

واشاد “شرومان” بدور الاتحاد المصرى للخماسي الحديث ودوره في إنتشار اللعبة في فترة زمنية قصيرة متوجهاً بالشكر المهندس شريف العريان والأكاديمية العربية علي الاستضافة وحفاوة والاستقبال.

وقال “شرومان” الرياضة لغة عالمية يجب علينا جميعا أن نتعاون ونعمل سويا ، تعاهدنا علي التضامن و نختبر اللعب حاليا بدون الفروسية في هذه البطولة لإيجاد الحل الامثل وتقديمه للجنة الأولمبية الدولية لاستمرار هذه الرياضة ضمن البرنامج الأوليمبي نمارس هذه التغييرات نقدم التغييرات ونعمل علي قبولها حتى يستطيع الجيل الجديد من اللاعبين من المشاركة في الأولمبياد معظم الدول أبدت دعمها لنا واشكر الاتحاد المصري علي الدعم .

وفي كلمته، أعرب المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، عن سعادته باستضافة مصر بطولة العالم للخماسي الحديث والتي تعتبر اكبر البطولات في العالم .

وأوضح قائلا: مصر أصبحت قبلة للرياضة في العالم، مضيفاً أن مشاركة 43 دولة في البطولة يعكس مدى ثقة العالم في مصر وتنظيمها للبطولات .