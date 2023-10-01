وزير الرياضة: الوزارة أطلقت مبادرة «تصدوا معنا» لمواجهة الشائعات



أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن مهمة المسؤلين، كشف الحقائق، والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب المصري لتعيده إلى ما قبل 2014، لافتاً إلى أن المبادرة التى تتبناها الوزارة تحت شعار “تصدوا معنا ” فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف توضيح حقيقة الأمور وتوعية الشباب بها، بعيداً عن الشائعات والأكاذيب.

جاء ذلك بعد انتهاء زيارة الوزير الميدانية التى قام بها على مدار يومين لمحافظة شمال سيناء، توجه بعدها إلى محافظة بورسعيد ،اليوم الأحد، حيث شارك فى اللقاء الحواري الذى أقيم بجامعة بورسعيد فى إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوزارة.

وعلى صعيد أخر ، كشف الوزير عن التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والكشف عن المواهب فى مختلف المجالات، داعياً الطلاب للمشاركة فى أنشطة الوزارة المختلفة التى يتم تنفيذها على مستوى جامعات مص

جاء اللقاء بتنظيم كل من اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية، وبمشاركة الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والإعلامي أشرف محمود سكرتير عام الاتحاد، ومجموعة من شباب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد.

فى كلمته، أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الشارع المصرى شهد الكثير من أحداث الإرهاب والرعب والفوضى في القاهرة وكل المحافظات خلال أحداث يناير 2011، واستطاعت الدولة المصرية بقيادة سياسة حكيمة أن تقضى على هذه الأمور والعودة إلى الاستقرار والأمن بالبلاد.

وفى هذا السياق ، لفت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤيته لمحاربة الإرهاب الأسود والقضاء عليه بشكل تام والعودة إلى مجريات الحياة الطبيعية التى يسودها الاستقرار والأمان جنباً إلى جنب مع التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد فى مختلف القطاعات رغم التحديات العديدة وتداعيات الأزمات العالمية الراهنة.

ووجه وزير الشباب والرياضة التهنئة للشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين على انتصارات أكتوبر ، والتى تُبرهن على مدى إصرار المصرى وقدرته على عبور المِحن وتحدى الصعاب وإعادة العزة والكرامة وتحقيق الانتصار ببسالة رجال مصر من أبناء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وخلال كلمته، توجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالهنئة للشعب المصري و ابناء محافظة بورسعيد، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أكدت على هيبة و عظمة الدولة المصرية، وأكد المحافظ أن القوات المسلحة المصرية على مر العصور، تقدم أبطالا ونماذجا مضيئة، نستلهم منها روح التضحية والوفاء، ويزداد فخرنا واعتزازنا عاما بعد الآخر، بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة ومعهم أبناء الشرطة، حيث اقترنت الشهادة ببطولات عظيمة، تبعث علينا جميعا الفخر والعزة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن قواتنا المسلحة قدمت تضحيات و كتبت سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن،

لافتا أن انتصارات الدولة المصرية جسدت معاني الانتصار والتلاحم بين الشعب المصري وقواتنا المسلحة، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات الغير مسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، موجها كافة الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لجهوده المثمرة في تطوير محافظة بورسعيد و كافة ربوع الدولة المصرية.

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير ،الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ،الاستاذ أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية ،محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية



كما شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،مساء اليوم الأحد، ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم ٥٦ والتى تستضيفها المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد .وبحضور المهندس حسن كامل رئيس اتحاد الشركات والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ

و أقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشملت مسابقات متنوعة تصل لـ ١٣٧ مسابقة بمشاركة ٢١ ألف من ٣١٥ شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية.

ووجه وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى جميع الرياضيين الذين شاركوا بالبطولة على المستوى التنافسي الذى قدموه خلال مراحل البطولة المختلفة، وكذا الفائزين بالمراكز الأولى فى الألعاب التى تضمنتها ، مشيراً أن البطولة خلقت رواجاً رياضياً على مدار أيام تنفيذها بالمحافظة الباسلة.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى دعم الوزارة لبطولة الجمهورية للشركات والتى تأتى ضمن سياسة الوزارة فى نشر ثقافة الممارسة الرياضية بين المواطنين والعاملين بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص بما ينعكس بالإيجاب على تطوير الأداء، مبيناً أن البطولة تشهد تطورا ملحوظا عاما تلو الأخر مع زيارة أعداد المشاركين بها وقوة المنافسة وكلها عوامل تؤكد مدى نجاح البطولة وتميزها.

فيما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد، مشيراً أنه قد تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات من دعم لوجيستي وتجهيزات لأماكن الألعاب والإقامة للفرق الرياضية واللاعبين والوفود المشاركة بالبطولة.

حضر الختام من وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتوره سونيا عبدالوهاب وكيل الوزاره التنميه الرياضيه ،الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضه والدكتور اشرف البجرمى وكيل الوزاره للمدن الشبابيه و محمود عبدالعزير مدير عام الاتحادات النوعيه وعبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضه