وزير الرياضة السعودي: نقل ملكية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة

أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، نقل ملكية أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بعد قرار طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص والاستثمار بالسعودية.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، عن

؛ استكمالًا لمستهدفات “رؤية السعودية 2030” في القطاع الرياضي.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي، عبر مؤتمر صحفي، إنه تم نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو، إضافة إلى نقل ملكية أندية الاتحاد والهلال والنصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وتابع: تم نقل ملكية نادي الصقور إلى شركة نيوم، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية.

كما أوضح وزير الرياضة أن مجالس إدارات أندية النصر، الهلال، الاتحاد والأهلي سيتم تشكيلهم في الفترة المقبلة على النحو التالي: