وزير الرى: 96% نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 حتى سبتمبر الماضى (جراف)

كشف الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى؛ أن مؤشر إنجاز الشكاوى الخاص بالوزارة بـ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء؛ بلغ 96% خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأضاف دكتور سويلم، أن وزارة الموارد المائية انتهت -من خلال منظومة الشكاوى الموحدة- من بحث ودراسة 785 شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر سبتمبر 2022.

وتلقى وزير الرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وكشفت وزارة الري من خلال مؤشرات قياس الأداء والإحصاءات الخاصة بـ البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، أن إجمالي عدد الشكاوي بلغ 14.5 ألف، بواقع حوالي 9 آلاف شكوى فردية و 5.5 آلاف جماعية.

ويتضح من تلك المؤشرات أن الشكاوي الفردية تزيد عن الجماعية بمقدار 3.6 آلاف، حيث تمثل الأولى 62.5% من إجمالي الشكاوي المرسلة للبوابة الإلكترونية، بينما تمثل الشكاوي الجماعية 37.5% من الإجمالي.

احصاءات ومؤشرات قياس الأداء لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة

كشفت مؤشرات واحصاءات البوابة الإلكترونية للشكاوى الخاصة بالموارد المائية والري، أن إجمالي عدد الشكاوى المنفذه بلغ 14.3 آلاف.

وينقسم إلى 13.6 ألف شكوى وارده حديثاً وتم تنفيذها خلال الفترة من يناير 2021 وحتى سبتمبر 2022، بينما تبلغ الشكاوى الواردة من فترة سابقة وتم تنفيذها في الفترة السابق ذكرها حوالي 678 شكوى، بمتوسط زمني للرد قدره 29 يوم.

اعداد الشكاوي طبقًا لطبيعة الشاكي – لنفس الفترة

ويتضح من الجدول السابق، والذي تعتمد بياناته على وزارة الموارد المائية ومؤشرات الشكاوى الخاصة بالبوابة الإلكترونية الحكومية الموحدة، أن إجمالي شكاوى المواكنيين بلغ 14 ألف تقريبًا، محققة أعلى نسبة من إجمالي الشكاوى مقارنة بباقي الجهات وتبلغ 98.2%.

وصرح وزير الموارد المائية والري أنه يتم متابعة أداء منظومة الشكاوى بالوزارة بصفة مستمرة لضمان تحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمنتفعين والإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة.

وأضاف سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة.

وتتعامل بشكل فعال أيضًا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور وبمجرد ورود الشكوى توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

متابعة مستمرة لأداء منظومة الشكاوى لضمان تحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والمحافظات

وزير الموارد المائية والري يتابع أداء منظومة الشكاوى بالوزارة بصفة مستمر

ومن جانبه وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة لسرعة إتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية.

وتوضح تلك الشكاوي تضرر أهالي قرية الشبراوين بمركز ههيا بمحافظة الشرقية بسبب انسداد مجمع الصرف المغطى ، حيث قامت إدارة صرف جنوب الشرقية على الفور بعمل معاينة على الطبيعة لموقع الشكوى وغسيل المجمع وصيانته حسماً للشكوى.

محافظة المنوفية

تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفيه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من وجود حيوان نافق بترعه السرساوية بمدينه سرس الليان ، حيث تم عمل اللازم وإزاله اسباب الشكوى على الفور.

محافظة المنيا

تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية.

تشير تلك الشكوى إلى تضرر أهالي مركز بني مزار بمحافظة المنيا بسبب وجود قمامة وحيوانات نافقة بترعة سري باشا، وعلى الفور تم إصدار أمر تطهير لإزالة القمامة بالموقع وحسم الشكوى.

محافظة الفيوم

تم التوجيه لهيئة الصرف بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر أهالي منشيه علوي بمركز اطسا بمحافظه الفيوم.

وتوضح الشكوى انسداد مصرف المنشأه العمومي ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير المصرف ذاتيا بمعدات الهيئة وتم حسم الشكوى.

محافظة الأسكندرية

تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الاسكندرية لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر الأهالى من تراكم ناتج تطهير جنابية شبرا اوسيم على الطريق.

مما أدي لإعاقة حركة المرور، حيث تم عمل أمر ضمن عقد التطهير وتكليف مقاول الاعمال بسرعة رفع وازالة ناتج التطهير ونقله الى المقالب العمومية حسماً للشكوى.