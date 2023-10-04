وزير الرى يوجه بسرعة تحديد أولويات تنفيذ مشروعات التقليل من أخطار السيول

وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بسرعة تحديد أولويات تنفيذ المشروعات المستهدفة للتقليل من أخطار السيول، مستعرضًا خلال اجتماع اليوم، جميع الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة القادم، والخطة المستقبلية لمشروعات الحماية من الأخطار.

ووضع وزير الموارد المائية جدولا زمنيا لتنفيذ أعمال التقليل من أخطار السيول، مع تحديث الدراسات الهيدرولوجية لمنشآت الحماية لتواكب التغيرات المناخية الراهنة والمستقبلية.

وصرح الوزير بأن أجهزة الوزارة المعنية قامت بالمرور على 117 مخر سيل بالوجه القبلي بأطوال إجمالية 318 كيلومترا للتأكد من جاهزية هذه المخرات لاستقبال مياه السيول.

كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تعديات على مجاري هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق أو أعمال ردم.

مهام مركز التنبؤ

وأوضح “سويلم” أن مركز التنبؤ التابع للوزارة يقوم بدور هام من خلال رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التي يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجاري المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالتزامن مع جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أي ازدحام مائي.

تفاصيل وتكلفة أعمال الحماية

وأضاف “سويلم” أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر، حيث تم تنفيذ 1627 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب وبتكلفة 6.7 مليار جنيه.

وتابع: تم إنشاء 268 عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 192 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.68 مليار جنيه، وجار إنشاء 70 عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 64 مليون متر مكعب وبتكلفة 1.33 مليار ، ومن المستهدف إنشاء 69 عملا صناعيا آخر بمحافظات الصعيد بتكلفة 4.61 مليار حتى عام 2024 .

وقال إنه تم إنشاء 1359 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول في محافظات شمال، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح ، بسعة تخزينية 158 مليون متر مكعب وبتكلفة 5 مليارات جنيه.

وأوضح وزير الري أنه جار إنشاء 20 عملا صناعيا للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 9.5 مليون متر مكعب وبتكلفة 480 مليون جنيه، ومن المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعي للحماية من أخطار السيول بتكلفة 5.6 مليار .