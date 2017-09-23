وزير الرى يفتتح كوبر 36 بالشرقية

المال ـ خاصافتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى واللواء محافظ الشرقية يرافقهما لفيف من قيادات الوزارة والمحافظة، كوبرى كيلو ٣٦ على بحر مويس داخل مدينة الزقازيق بحمولة ٩٠ طنا وبتكلفة تجاوز 5 ملايين جنيه وبإشراف وتنفيذ الادارة العامة للتوسع الافقى والمشروعات بشرق الدلتا.كما قام

المال ـ خاص

افتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى واللواء محافظ الشرقية يرافقهما لفيف من قيادات الوزارة والمحافظة، كوبرى كيلو ٣٦ على بحر مويس داخل مدينة الزقازيق بحمولة ٩٠ طنا وبتكلفة تجاوز 5 ملايين جنيه وبإشراف وتنفيذ الادارة العامة للتوسع الافقى والمشروعات بشرق الدلتا.

كما قام الوزير بوضع حجر الأساس لازدواج كوبرى العبور كيلو ٣٥.٦٠٠ بحر مويس داخل مدينة الزقازيق بحمولة٩٠ طنا وبتكلفة تقارب 5 ملايين جنيه، إضافة إلى وضع حجر الأساس لكوبرى الشباب كيلو ٦٢.٢٥٥ على ترعة الإسماعيلية والذى يأتى فى إطار ازدواج طريق العاشر – الشباب وذلك لخدمة منطقة الشباب ومدينة العاشر من رمضان.