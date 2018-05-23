وزير الرى يتلقى تقريرًا عن موقف المجارى المائية

المال -خاصتلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى تقريراً مفصلاً حول إنجازات قطاع الري خلال الفترة الماضية في مختلف مجالات الموارد المائية ومشروعات الري بالمحافظات، والهادفة إلى رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة التر

المال -خاص

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى تقريراً مفصلاً حول إنجازات قطاع الري خلال الفترة الماضية في مختلف مجالات الموارد المائية ومشروعات الري بالمحافظات، والهادفة إلى رفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة.

تضمن التقرير إنهاء قطاع الرى ممثلاً في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية تنفيذ مجموعة من المشروعات المائية خلال العام الحالي 2017/2018 بتكلفة قدرها 45.2 مليون جنيه تضمنت دراسة استبدال ترعة سمير بطول 350 مترا تكلفة العملية 2.2 مليون جنيه ، وتوريد ماكينات طوارئ لمخازن الادارة بتكلفة تقدر بنحو 2.6 مليون جنيه، وكذلك حماية الميول الجانبية وتطوير مجرى ترعة الملاك الرئيسية بتكلفة بلغت 3.7 مليون جنيه، واحلال وتجديد وانشاء كبارى على ترعة الرئيسية القبلية، وترعة الجانبية اليسرى للملاك، وترعة الجبل القديمة وصيانة سقف عزبة مقبل على ترعة السعرانة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.1 مليون جنيه.

كما قام قطاع الرى بتنفيذ أعمال تغطية جنابية باقى كحيل بطول 1.700كم وتغطية الجنابية 6 أيسر السماعنة بطول 1.460 كم من الفم حتى النهاية بتكلفة تقدر بنحو 11.6 مليون جنيه، وكذلك تغطية الجنابية 2 ايسر ترعة السماعنة من ك1.950 حتى ك2.850 والجنابية 3 ايسر السماعنة من ك3.450حتى4.650 بتكلفة تقدر بنحو 7.8 مليون جنيه ، فضلاً عن تغطية الجنابية 4 ايسر السماعنة بطول750م وتغطية ترعة الربعمائة بطول410م مزدوج بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6.5 مليون جنيه ، وتغطية الجنابية 8و9 ايسر السماعنة بطول 1.550 من الفم حتى النهاية بتكلفة 7.3 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى انتهاء الادارة المركزية لرى الشرقية من تنفيذ أعمال الخطة الموحدة على حساب محافظة الشرقية بتكلفة قدرها 25.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2017/2018 تضمنت عملية انشاء كوبري معدني على ترعة السعيدية بتكلفة تقدر بنحو 338 ألف جنيه، وإنشاء كوبري حمولة 90 طن ك 36 على بحر مويس بتكلفة تقدر بـ 4.4 مليون جنيه، وكذلك تغطية دليل ترعة بهنباي حمولة 90 طن أيسر بحر مويس بطول 350 م بتكلفة تقدر بنحو 16.1 مليون جنيه ، مع ازدواج كوبري العبور ك 35.600 على بحر مويس بتكلفة تقدر بنحو 4.7 مليون جنيه.

كما انتهت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإقليم صرف شرق الدلتا فى نطاق الإدارة المركزية لرى الشرقية من تنفيذ أعمال بلغت قيمتها 15.7 مليون جنيه تتضمنت تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة بردين والقليوبية (أ) بتكلفة 6.1 مليون جنيه ..و إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة بردين والقليوبية (ب) بتكلفة تقدر بنحو 5.53 مليون جنيه .. والمنطقة المحصورة بين ترعة الدفان ومصرف بحر صفط بتكلفة تقدر بنحو 2.5 مليون جنيه .. وإحلال وتجديد عدد 3 كباري على مصرف بحر صفط الأوسط القبلي بتكلفة تقدر بنحو 1.7 مليون جنيه.