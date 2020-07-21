وزير الرى يبحث مع نظيره السيراليوني تعزيز العلاقات الثنائية

وأشار عبد العاطي إلى إمكانية المساعدة في إنشاء وتأسيس قسم الموارد المائية عن طريق إيفاد أساتذة من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة او من خلال أساتذة الجامعات.

إلتقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري فيليب لانسانا وزير الموارد المائية لدولة سيراليون ، وبحضور ماهر المهدي سفير مصر لدي دولة سيراليون وبعض الخبراء الفنيين من الجانبين.

تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية في مجال الموارد المائية و الدعم الفني المتبادل بين البلدين، حيث أشار الوزير السيراليوني إلى الحاجة لتقديم الدعم لصيانة شبكات المياه لتقليل الفواقد المائية إلي إنشاء قسم للموارد المائية في الجامعة .

وأعرب الدكتور عبد العاطي علي حرص الجانب المصري على تقديم الدعم في مجال بناء القدرات بالبدء بتناول الموضوعات المطروحة علي أن يتم التدريب عن بُعد كخطوة أولى في ظل الظروف الحالية ثم يتم التدريب بالمركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.

وأشار عبد العاطي إلى إمكانية المساعدة في إنشاء وتأسيس قسم الموارد المائية عن طريق إيفاد أساتذة من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة او من خلال أساتذة الجامعات.

وفي ختام اللقاء أعرب الوزير السيراليوني عن امتنانه للجانب المصري علي تقديم الدعم الفني والتعاون المشترك والمستمر بين البلدين في كل المجالات وثمن الدكتور عبد العاطي هذا التعاون والذي يعبر عن عمق العلاقات بين الأشقاء الأفارقة .