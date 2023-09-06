وزير الرى : مصر نجحت في وضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمى خلال مؤتمر «COP27»

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالدكتورة مريم المهيري وزيرة البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن فعاليات مؤتمر المناخ المقبل ” COP28″ .

وخلال اللقاء استعرض “سويلم” ما تحقق خلال مؤتمر المناخ السابق “COP27” حيث نجحت مصر في وضع المياه فى قلب العمل المناخي العالمى من خلال تنظيم رئاسة المؤتمر لاجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول الأمن المائي ، وعقد يوم للمياه ، وتنظيم جناح للمياه بالشراكة مع الدول والمنظمات الشريكة الدولية ، هذه الإجراءات التي توجت بالتأكيد على ترابط المياه والمناخ لأول مرة على الإطلاق في مؤتمرات المناخ ، علاوة على ذلك توصلت الدول إلى قرار تاريخي بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار خاصة للدول الأكثر عرضة لأزمة المناخ .

كما أشار إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين ، ومساهمات أسبوع القاهرة للمياه على أجندة المياه العالمية ، حيث عُقد الأسبوع الخامس كحدث تحضيري لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين “COP27 ” كما سيعُقد الأسبوع السادس كحدث تحضيري لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين “COP28”.

وأكد “سويلم” أن مصر بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر المناخ ستواصل العمل مع الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيس مؤتمر المناخ القادم على مواصلة السعى لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى ، مع التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق في COP27 واستمرار الدفع بملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية عبر فعاليات “COP28” لتحقيق المزيد من انخراط المعنيين بالمياه بشكل أكبر في متابعة إجراءات تنفيذ “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” وتقديم مقترحات للإسراع بتنفيذها .

ووصل الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية الى أرض الوطن بعد مشاركته فى “قمة المناخ الإفريقية” المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبى ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وكان “سويلم” ترأس جلسة العمل المنعقدة تحت عنوان “تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا” والتى تهدف إلى مناقشة إجراءات توفير الاستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ .

كما التقى “سويلم” بأليس واهومي وزيرة المياه والصرف الصحي الكينية ، حيث تمت مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى .