وزير الرى فى زيارة لتنزانيا وكينيا لدعم التعاون الثنائى

توجه الدكتور محمد عبد العاطى – وزير الموارد المائية والرى فى زيارة إلى جمهوريتى تنزانيا وكينيا لبحث سبل تطوير التعاون الثنائى ومتابعة سير تنفيذ بعض المشروعات التى تمت مؤخراً، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل.

واستهل الوزير جولته بزيارة تنزانيا حيث التقى بوزير المياه والرى التنزانى لإجراء المباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية ومناقشة القضايا المشتركة، كما يقوم بزيارة جزيرة زنجبار وعقد لقاء مع الوزراء المعنيين بملف المياه.

يذكر أن الحكومة التنزانية كانت قد طلبت دعم مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية فى زنجبار.

وقال عبد العاطى إن هذه الزيارة تأتى تلبيه لدعوة وزير المياه والرى التنزانى تقديرا للدور الذى تقوم به مصر فى مجال الدعم الفنى وتمويل وتنفيذ مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين، والذى تمثل بوضوح فيما قامت به وزارة الموارد المائية والرى المصرية من تنفيذ لمشروعات حفر آبار جوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق المحرومة من المياه.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ هذا المشروع فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة المياه والرى بتنزانيا فى ديسمبر 2009, والتى تشمل حفر الآبار الجوفية بغرض توفير المياه الصالحة للشرب لخدمة المواطنين المعزولين فى المناطق المحرومة التى تعد الأكثر فقراً فى الأقاليم الجافة بتنزانيا، بالإضافة الى التدريب وبناء القدرات.

• من جانبه أشار أحمد بهاء الدين – رئيس قطاع مياه النيل الى أن مصر قد قامت من خلال مشروعات التعاون الثنائى مع تنزانيا بتنفيذ ( 60 ) بئر جوفية فى أنحاء متفرقة فى مقاطعات تنزانيا التى تعانى من ندرة المياه, وأنه يستفيد من هذه الآبار أكثر من 120 ألف نسمة فى المتوسط للبئر الواحد.

كما أكد أنه خلال هذه الزيارة ستتم مناقشة آفاق التعاون بين الوزارتين فى مجال إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار لصالح تحسين مستوى معيشة مواطنى شرق تنزانيا نتيجة التغيرات المناخية التى أدت إلى ندرة الأمطار فى هذه المناطق.

• وعقب هذه الزيارة سوف يتوجه الوزير والوفد المرافق إلى العاصمة الكينية نيروبى للقاء وزير المياه والرى الكينى لبحث تفعيل مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين والتى تم توقيع مذكرة تفاهم لها فى أغسطس 2016 لتنفيذ مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية بجمهورية كينيا بهدف توفير مياه الشرب ورفع القدرات الفنية والمهارية للكوادر الفنية الكينية.

• وصرح وزير الرى ولموارد المائية أنه سيتم تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية والذى يشمل العديد من المكونات والأنشطة التى تساهم فى تنمية وإدارة الموارد المائية بدولة كينيا من خلال توفير مياه الشرب النقية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة، حيث يشمل المشروع مكون حفر حزمة من الآبار الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق المحرومة من المياه، كذلك مشروع انشاء سدود حصاد مياه الأمطار للاستفادة من هذه المياه. ونظراً إلى سعى دولة كينيا من الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه, تم إدراج مشروع تجريبى ضمن أنشطة التعاون لتنفيذ وتشغيل نظم الرى الحديثة فضلاً عن برنامج متكامل لتدريب الكوادر الفنية الكينية على كيفية إدارة واستخدام نظم الرى الحديثة فى الاستفادة من خبرات المعاهد والمراكز البحثية التابعة للوزارة وتوفير برامج تدريبية قصيرة المدى فى المجالات المتعلقة بإدارة وتطوير الموارد المائية.

• هذا وقد قام وزير الموارد المائية والرى بتفقد المزرعة المشتركة بزنزبار على مساحة ٢٢٥ فدانا والتى يشرف عليها أساتذة من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وذلك ضمن مذكرة تفاهم موقعة مع زنزبار بهدف نقل التقنيات الزراعية الحديثة والخبرات المصرية فى مجال الرى بالتنقيط واستخدام الصوب الزراعية وإجراء تجارب لزراعة القمح لعدة مرات خلال العام و تحسين الانتاجية فى زراعات الخضراوات والفاكهة باستخدام كميات أقل من المياه.

يذكر أن المزرعة المصرية بزانزبار تعد من أوجه التعاون المضيئة والتى حازت على إعجاب وتقدير القيادات السياسية والفنية بزنزبار وقد أعرب وزير الزراعة الزنزبارى الذى شارك فى الجولة عن سعادته وإعجابه بالخبرات المصرية وطالب بالمزيد من نقل هذه الخبرات من خلال الدورات التدريبية لبناء الكوادر والقدرات.

من جهة أخرى فقد اقترح الدكتور وزير الموارد المائية والرى أن يتم انشاء معهد تعليمى وتدريبى يلحق بهذه المزرعة النموذجية لتعظيم الفائدة لأبناء زانزبار.