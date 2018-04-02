وزير الرى : حوافز للاستثمار فى تحلية المياه

قال محمد عبد العاطى، وزير الري والموارد المائية، إن مجلس الوزراء ينظر حاليا فى حزمة من الحوافز التى قدمتها الوزارة لتشجيع استثمار القطاع الخاص فى مشروعات تحلية المياه، مشيرا إلى أنها تتضمن حوافز بالضرائب وتصنيع معدات فى مصر .

وأضاف – فى تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الذى عقدته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الإثنين، عن إستراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية – أن التوجه لتحلية مياه البحر في العلمين وجنوب سيناء، تعتبر جزءا من إستراتيجية الوزارة لسد احتياجات مصر المائية.

يشار إلى أن الإستراتيجية لتحقيق الأمن المائى، تتضمن على 5 محاور من بينها تقليل استهلاك المياه، والتوسع فى إنشاء محطات كبيرة لتحلية مياه البحر و المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى، و الاستفادة من مخزون مياه الآبار الجوفية.