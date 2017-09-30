وزير الرى: حفر 30 بئرًا جوفية جنوب السودان

المال ـ خاص فى إطار مشروعات التعاون الفنى فى مجالات الرى بين مصر وجنوب السودان، والتى تتضمن حزمة مشروعات تنموية فقد حققت العديد من النجاحات والتى تشمل تنفيذ المشروعات التنموية لخدمة المواطنين الجنوب سودانيين فى المناطق المعزولة التى لا تصل…

المال ـ خاص

فى إطار مشروعات التعاون الفنى فى مجالات الرى بين مصر وجنوب السودان، والتى تتضمن حزمة مشروعات تنموية فقد حققت العديد من النجاحات والتى تشمل تنفيذ المشروعات التنموية لخدمة المواطنين الجنوب سودانيين فى المناطق المعزولة التى لا تصل اليها الخدمات الأساسية مثل مشروع توفير مياه الشرب الصالحة عن طريق حفر وتجهيز عدد (30) بئرا جوفية مزودة بمجمعات وشبكات توزيع لتأمين مياه الشرب النقية لحوالى (100-150) الف مواطن جنوب سودانى، مزودة بخزانات علوية وشبكات توزيع لمياه الشرب تنتهى بصنابير عمومية لخدمة المواطنين، وقد تم الانتهاء من إنشاء 6 محطات شرب معتمدة على الآبار الجوفية فى مدينة جوبا، كما أنه تم أيضا الانتهاء من تنفيذ محطة رفع كبيرة بمدينة واو لتوفير الاحتياجات المائية للاستخدامات المنزلية والثروة الحيوانية للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية هذا بالإضافة إلى تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على الأنهار الرئيسية بجنوب السودان، صرح بذلك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى.

وأكد عبد العاطى أنه لابد من الفخر والاعتزاز بما تم تحقيقه على أرض الواقع على مدار السنوات الماضية فى مشروعات التعاون الفنى فى جنوب السودان فى شتى المجالات، رغم الصعوبات التى واجهت هذا التعاون والصعوبات الاقتصادية التى تواجهها مصر حالياً، لتنمية مجتمع جنوب السودان ورفع مستوى المعيشة لشعب جنوب السودان الشقيق، وكذلك ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية التى قد تعوق مسيرة التعاون بين مصر وجنوب السودان لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وهو الهدف الذى تعتبره مصر أمرا حتميا للنهوض بالأجيال القادمة بالشكل الذى يؤكد للجميع أن المصالح والأهداف المشتركة للدولتين تنعكس فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة للشعبين.

جاءت تصريحات وزير الموارد المائية والرى، خلال استقباله صوفيا فال جاى وزيرة الموارد المائية والرى بجمهورية جنوب السودان والوفد المرافق لها فى مستهل زيارتها إلى القاهرة.

من جانبه أفاد المهندس أحمد بهاء الدين محمد – رئيس قطاع مياه النيل بأنه يتم أيضاً تنفيذ مشروع إنشاء المراسى النهرية بنهر الجور بحوض بحر الغزال التى تمثل أهمية استراتيجية لخلق فرص عمل للصيادين وفى ربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحياً، وكذلك لتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بما ينعكس إيجابيا على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان، فضلاً عن تحسين الأحوال البيئية والأحوال الصحية، حيث قد تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ المرسى النهرى بمدينة واو، وقام وزيرا الموارد المائية والرى بالدولتين وبحضور كبار القيادات الولائية والتنفيذية بافتتاح المرسى النهرى من قبل، كما يجرى حاليا تنفيذ المرسى النهرى الثانى فى مدينة كواجوك عاصمة ولاية جوجريال الذى بلغ نسبة التنفيذ به حوالى 75 %.

وأشار بهاء الدين إلى أنه جار العمل بمشروع تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات بدولة جنوب السودان الذى يهدف إلى تأهيل المحطات الهيدرولوجية الرئيسية لقياس المناسيب والتصرفات للأنهار بجنوب السودان، بهدف توفير البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لتصميم وتنفيذ المشروعات التنموية التى تخص الموارد المائية فى جنوب السودان لصالح شعبى مصر وجنوب السودان.

وقد تم الانتهاء من تأهيل عدد (4) محطات هيدرولوجية فى ملكال وجوبا و واو ومنجلا، ويتم حالياً تنفيذ محطة هيدرولوجية لقياس التصرفات والمناسيب بشكل يومى منتظم بمحطة نيمولى على بحر الجبل. وسيبدأ تنفيذ محطة القياس الهيدرولوجية الخامسة بمدينة بور الإستراتيجية على نهاية بحر الجبل.