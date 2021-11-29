استثمار

وزير الرى: إزالة 21 ألف حالة تعدٍ بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إنه تمت إزالة ما يقرب من 21 ألف حالة تعد بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر مربع ، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.…

مدحت إسماعيل 3:45 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 3:45 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إنه تمت إزالة ما يقرب من 21 ألف حالة تعد بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر مربع ، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف أنه تمت أمس إزالة 46 من الأقفاص السمكية المخالفة بمساحة 2480 متر مربع بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ ، وإزالة 63 قفص مخالف بمساحة 3400 متر مربع بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، نظرا لتأثيراتها البيئية السلبية.

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وتواصل أجهزة الوزارة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3388 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4519 كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 1917 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 9824 كيلومترا ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومترا ، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 33 كيلومترا ، وجار العمل في باقى الأطوال.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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