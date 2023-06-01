وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي يشيد بتنظيم المغرب «جيتكس إفريقيا»

علق عمر السلطان العلماء وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي الإماراتي عن استضافة المغرب فعاليات الدورة الأولي من معرض ومؤتمر جيتكس إفريقيا قائلا إن“المغرب مثال يحتذى به ومصدر فخر للعرب والمسلمين والأفارقة في مجال التكنولوجيا، وكذا مجالات الرياضة والاقتصاد وغيرها”.

وقال السلطان علي هامش فعاليات المؤتمر الذي يعقد لأول مرة خارج حدود الإمارات: “ديما المغرب” ، متابعا : “أخص بالشكر غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على دعوتنا لحضور افتتاح فعاليات 2023، النسخة الأولى من نوعها التي تُنظم خارج دولة الإمارات منذ بداية جيتكس قبل أربعين عاما”.

ورأي أن جيتكس إفريقيا 2023 يمثل مصدر فخر لنا جميعا مع التطلع إلى شراكات أوسع مع إفريقيا لمواصلة البناء على هذا الإنجاز وتوسيع مجالات التعاون الرقمي والتكنولوجي؛ بما يعود بالخير والازدهار على شعوب القارة”.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات الدورة الأولي من معرض ومؤتمر جيتكس إفريقيا 2023 والتي تعقد في مدينة مراكش المغربية غدا الجمعة 2 يونيو الجاري