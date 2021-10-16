سيـــاســة

وزير الدولة للإنتاج الحربي يشارك فى معرض «ADEX 2021» بكوريا الجنوبية

والمقرر إقامته خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الحالي
أحمد اللاهوني 2:20 م, السبت, 16 أكتوبر 21 2:20 م, السبت, 16 أكتوبر 21

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يتوجه المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، غداً الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 ، إلى كوريا الجنوبية لحضور فعاليات معـرض سيــول الدولــي للفضــاء والدفــاع “ADEX 2021” ، والمقرر إقامته خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الحالي.

وتعد مشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربي فى هذا المعرض فرصة مهمة للوقوف على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي لإنتاج وتطوير نظم التسليح والذخائر.

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ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب حضور عدة ندوات ينظمها المعرض بشأن تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية ومحاكيات التدريب.

كما سيزور الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض، ومن المتوقع أيضاً أن تتم دعوة الشركات للمشاركة بمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن “EDEX 2021” المزمع إقامته فى مصر في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.

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جدير بالذكر أن “ADEX” يقام كل عامين ويعد من أهم المعارض الدفاعية في آسيا، حيث شارك في النسخة السابقة من المعرض عام 2019 عدد (430) عارضا من الشركات العالمية الكبرى الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية من (31) دولة وذلك لعرض منتجاتها الحديثة والمتطورة في هذا المجال.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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