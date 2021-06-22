وزير الدولة للإنتاج الحربي : النسخة الثانية من معرض ايدكس خلال نوفمبر 2021 (فيديو)

كل هذا بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وضع اسم مصر على خريطة الدول التى تقيم معارض سلاح عالمية

قال المهندس محمد أحمد مرسي ، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، إن نظرة العالم اختلفت لنا في الفترة الأخيرة والعالم يأتي إلينا لعمل إنتاج مشترك، ونحن بصدد إنتاج مشترك لنوع من المدفعية وثلاث دول من قارات مختلفة يسعوا للبدء في الإنتاج المشترك لهذا المنتج.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال حوار مع الإعلامي معتز عبدالفتاح في برنامج تحت الشمس على فضائية الشمس، أنه سيتم تنظيم النسخة الثانية من معرض أيدكس في نوفمبر 2021، والذي تأخر مدة عام نتيجة جائحة كورونا.

وأضاف أن أول معرض أيدكس 2018 شارك فيه حوالي 380 شركة يمثلون 41 دولة، وهذا حجم لو وضع في الاعتبار أن ذلك أول نسخة لمعرض دفاع مصري يدل على تقدير العالم لمصر.

وتابع أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة دائما على المشاركة في المعارض الدولية للسلاح، وكان آخر مشاركة في معرض أيدكس المقام في الإمارات في فبراير 2021.

ولفت إلى أن تمت المشاركة في المعرض ببعض الأسلحة والذخائر والمعدات، وأيضا نشارك بوفود رسمية في معارض أخرى دولية للسلاح بهدف الإطلاع على أحدث ما وصلت إليه الشركات العالمية في إنتاج المنظومات الدفاعية والأسلحة.

وأكد أن ذلك أيضا يزيد من أواصر التعاون مع الدول الشقيقة في صناعة السلاح، قائلا: أثناء حضورنا في هذه المعارض أو الوفود نروج لمعرض السلاح الدولي المصري أيدكس والذي تقيمه مصر كل عامين.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا كان بناء على رؤية القيادة السياسية ممثلة في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وضع اسم مصر على خريطة الدول التى تقيم معارض سلاح عالمية.

وأشار إلي أن ذلك له فوائد كثيرة مردودة من هذا المعرض أو من إقامة مثل هذه المعارض على أرض مصر ، قائلا: إحنا بندي صورت لمدى تقدم التكنولوجي للصناعات العسكرية المصرية وصورة على مدى استقرار مصر وأمنها، وصورة لمدى العلاقات الدولية المصرية المتوازنة المتميزة مع دول العالم سواء دول مشاركة أو ترسل زائرين للمعرض.