وزير الدولة للإنتاج الحربى في زيارة للمركز الطبي التخصصي بحلوان

زار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المركز الطبي التخصصي بحلوان التابع للوزارة، وذلك للاطمئنان على سير العمل في المركز، يرافقه المهندس إيميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة و العضو المنتدب و عدد من قيادات الهيئة و الوزارة.

جاء ذلك على هامش الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي الثامن و الستون، ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي).

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه الشديد على صحة و سلامة عمال الإنتاج الحربي وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للعاملين بالإنتاج الحربى وأسرهم، وكذلك المدنيين المترددين من خارج الوزارة على المركز الطبي.

وأشار إلى أن الإنتاج الحربي تهتم اهتماما ًشديدا بأبنائها من العاملين، وتفقد الوزير حجرات المرضى و المصابين و الاطمئنان على حالتهم الصحية و التأكد من تقديم الخدمة الطبية الكافية بأسعار رمزية خاصة في ظل تجهيز المركز بأحدث المعدات و الأجهزة الطبية التي تساعد على علاج المرضى و إجراء العمليات الجراحية.

ويتمتع المركز بأجهزة حديثة منها جهاز مقطعية (رمد)، وجهاز غازات الدم، ومناظير (قولون – معدة – قنوات مرارية – جراحي)، ومجموعة آلات جراحية إلى جانب أجهزة تخدير وأجهزة علاج طبيعي (ليزر – ضغط هواء – متعدد التيارات)، وعلاج بالتحفيز المغناطيسي، وأشعة مقطعية وأشعة للعمليات (سي ارم) وجهاز سونار دوبلر (رباعي الأبعاد) وجهاز كي وتجلط ارجون.