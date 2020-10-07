وزير الدولة للإعلام يدعو إعلاميين في «جوبا» للتدريب بمركز الدراسات

أجرى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام اتصالاً هاتفياً مع ” مايكل ماكواي ” وزير الإعلام بجنوب السودان، لتهنئته بمناسبة توقيع اتفاق سلام السودان في “جوبا” منذ أيام وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان في مارس الماضي، وأوضح أن مصر تتطلع لزيادة التعاون الإعلامي مع جنوب السودان خلال المرحلة القادمة .

ودعا هيكل نظيره السوداني لترشيح عدد من الإعلاميين في جنوب السودان لتلقي دورات تدريبية بمركز التدريب والدراسات الإعلامية بالوزارة بوزارة الدولة للإعلام .

كما أبدى استعداده للتفاهم مع عدد من المنتجين المصريين لإهداء عدد من المسلسلات الدرامية المصرية لتليفزيون جنوب السودان .

وأوضح “ماكواي” أن جنوب السودان يرحب كثيراً بالتعاون الإعلامي مع مصر، وأشار إلى ضرورة توقيع مذكرة تفاهم لتأكيد تعاون في أقرب فرصة .

وأشار إلى أهمية رفع قدرات الإعلاميين في جنوب السودان، كما أشار إلى شغف المواطنين في جنوب السودان بالمسلسلات الدرامية المصرية بشكل كبير .

وكان اتفاق السلام في “جوبا” قد تم توقيعه منذ أيام، وحضر التوقيع من مصر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية .

وشددت مصر جينها على ما يمثله التوقيع على اتفاق السلام من خطوةٍ فارقةٍ على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام الشامل فى شتى أنحاء السودان الشقيق.

كما أكدت مصر على وقوفها، حكومةً وشعباً، بجوار السودان وتضامنها الكامل معه فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخه، وأنها لن تألو جهداً للعمل على دعم الاستقرار والرخاء والتنمية فى كافة ربوعه.