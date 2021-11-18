وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية: 365 مليار درهم حجم تجارة الذهب بعام الوباء

تعد الإمارات من أكبر مراكز تجارة الذهب بالعالم مع ارتفاع تجارة المعدن النفيس إلى 670 مليون درهم يوميا فى المتوسط.

أعلن ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الاماراتي في لقاء خاص مع شبكة CNBC عربية أن تجارة المعادن النفيسة ولاسيما الذهب في الإمارات استحوذت على 25% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بإجمالي بلغ 365 مليار درهم خلال عام وباء كورونا ويتزامن هذا الارتفاع مع إطلاق معيار التسليم الجيد للمعدن الأصفر النفيس المرتقب في فبراير على أساس طوعي وسيشمل ذلك مراجعة طرف ثالث.

وتعد الإمارات من أكبر مراكز تجارة الذهب بالعالم مع ارتفاع تجارة المعدن النفيس إلى 670 مليون درهم يوميا فى المتوسط.

وبلغت قيمة تجارة دولة الإمارات من الذهب فقط العام الماضى 244.4 مليار درهم باستثناء المعادن النفيسة الأخرى مثل البلاتين والفضة. تجارة المحوهرات فى الامارات

وتطلق حكومة الإمارات العربية المتحدة معايير جديدة تهدف إلى زيادة الشفافية ومكافحة التجارة غير المشروعة في سوق الذهب.

أوضح د. الزيودي زيادة التجارة الخارجية بحوالى 19% بالنصف الماضي ويتوقع إجمالي التجارة بنهاية 2021 ما قيمته 1.8 تريليون درهم.

وأكد الوزير بوقت سابق إن هذه المعايير ستلزم معامل التكرير بالتدقيق المناسب مع شركات التوريد وإثبات ذلك أمام مراجعين خارجيين.

أسعار الذهب تنخفض 4 دولارات اليوم

وتراجعت أسعار المعدن الأصفر بتعاملات اليوم الخميس بحوالي 4 دولارات لتنخفض إلى 1856 دولارا للأوقية فى التعاملات الفورية فى أوروبا.

ولكن أسعار المعدن النفيس زادت يوم الثلاثاء 16 نوفمبر مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم برغم ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية.

وتزداد مخاوف المستثمرين من التضخم من أسعار الذهب لأنه يعد ملاذا آمنا وأداة تحوط ضد ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الاستهلاكية.

وصعدت أسعار الذهب فى أنحاء العالم 1.8% منذ صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.

وحدث هذا الارتفاع على الرغم من صعود الدولار لأعلى مستوياته في 16 شهرا، وارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وزادت أسعار الذهب مع قيام المستثمرين الحذرين بتقييم ما إذا كان ارتفاع التضخم سيؤدي لاستجابة أكثر قوة من البنوك المركزية.

ولكن تراجعت أسعار المعدن الأصفر فى العقود الآجلة بحوالى 0.4 % خلال تعاملات اليوم فى بورصة كوميكس الأمريكية للسلع.