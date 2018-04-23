وزير الدفاع يهنئ السيسي بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء

بدور إبراهيم:بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء. وجاء نص البرقية كالتالي:السيد الرئيس / عبد الفتا



بدور إبراهيم:

بعث الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وجاء نص البرقية كالتالي:

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء ، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه باليمن والبركات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها شعب مصر العظيم فى حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحريته وسلامة أراضيه ، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة ، الذين حققوا النصر المجيد فى السادس من أكتوبر وفتحوا به الطريق لإسترداد الأرض المقدسة فى سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة والكرامة الوطنية .

رعاكم الله وسدد خطاكم الى ما فيه خير مصر .،

وكل عام وسيادتكم بخير ،,،



كما بعث الفريق/ محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأصدر الفريق أول / صدقي صبحي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي توجيهاً لتهنئة أبناء القوات المسلحة من القادة والضباط و ضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء ، كما أصدر الفريق/ محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لافراد القوات المسلحة بنفس المناسبة .