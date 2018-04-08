وزير الدفاع ينيب وفدًا من القادة لتهنئة البابا بعيد القيامة

بدور إبراهيمأناب الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وفدًا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.ونقل الوفد تهنئة القائد العام لقداسة البابا والإخوة

بدور إبراهيم

أناب الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وفدًا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ونقل الوفد تهنئة القائد العام لقداسة البابا والإخوة الأقباط واعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة من الأقباط، ودورهم الوطني فى حماية الوطن والدفاع عن شعبه والحفاظ على أمنه القومى، مؤكدين أن القوات المسلحة هى نبع القيم السامية والمبادئ النبيلة لمعانى التضحية والفداء.

وعبر البابا تواضروس الثاني عن اعتزازه وتقديرة للقوات المسلحة والدور الذي تقوم به في خدمة الوطن وصون مقدساته، متمنياً دوام التوفيق لمصر وقواتها المسلحة الوفيه التي ستظل دائمًا درعًا قويًا لمصر وحصنا لوحدة شعبها العظيم.