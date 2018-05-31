وزير الدفاع يلتقي وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي

بدور إبراهيمالتقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بوفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، برئاسة النائب داريل أيسا رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي الذي يزور مصر حالياً، تناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المخت

بدور إبراهيم

التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بوفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، برئاسة النائب داريل أيسا رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي الذي يزور مصر حالياً، تناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد صبحي، على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يدعم المساعي المشتركة للسلام والتنمية والتصدي للتحديات الراهنة، التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشاد أعضاء الوفد الأمريكي بأهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، مؤكدين على أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة الأصعدة في ظل ما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة.