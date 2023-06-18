وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.



تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، كذلك بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبي.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، اعتزازه بعلاقات الصداقة التى تربط القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبى فى مختلف المجالات، مشيراً إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك مستقبلياً.

من جانبه، أشاد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبى بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط ، كذلك الرؤية المصرية الرشيدة تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام .

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة المصرية ، وعدد من أعضاء مجلس الدفاع الأوروبى.