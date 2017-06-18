وزير الدفاع يلتقي مقاتلى الدفاع الجوي بالكلية الحربية

بدور إبراهيم:أكد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وكرامة شعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مشيرا إلي الدور الوطني الذي يقوم به رجال الدفاع الجوي، ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة في تأمين سماء مصر، وفرض ا

بدور إبراهيم:



أكد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وكرامة شعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مشيرا إلي الدور الوطني الذي يقوم به رجال الدفاع الجوي، ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة في تأمين سماء مصر، وفرض السيادة والسيطرة الكاملة علي مجالها الجوي. جاء ذلك خلال لقاؤه عدد من القادة والضباط والصف والجنود، من مقاتلي قوات الدفاع الجوي. بدأت مراسم اللقاء بالوقوف دقيقة حداد تكريما لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن، ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه برجال القوات المسلحة. وأشار إلي حرص القيادة العامة علي امتلاك منظومة متكاملة من الأسلحة ونظم الاستطلاع والانذار، وأليات القيادة والسيطرة لتواكب أحدث النظم التكنولوجية العالمية، بما يدعم قدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف، موجها التهنئة لأبطال ومقاتلي الدفاع الجوي بمناسبة العيد الـ 47 لإنشاء حائط الصواريخ الذي يعد نقطة تحول في مسيرة العسكرية المصرية في التاريخ الحديث. وأكد الفريق أول صدقى صبحى، أن التطوير والتحديث فى منظومة الدفاع الجوى مستمر، وفقا لمنهج علمى مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة، لتصل لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى، ووجه التحية لهؤلاء الأبطال المرابضين فى مواقعهم، يواصلون الليل والنهار بالتعاون مع باقي الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية، وطالبهم بالاستمرار فى بذل الجهد والعرق فى التدريب، واليقظة التامة، والحفاظ على معداتهم. من جانبه أكد الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، خلال كلمته أن جهد رجال الدفاع الجوي لم يتوقف للحفاظ على الاستعداد والكفاءة القتالية العالية، لكي يظلوا قادرين دائماً على أداء مهامهم المقدسة في حماية سماء مصرنا الغالية.

وأشار إلي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، علي أن تواكب قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم التكنولوجية، وامتلاك منظومة متكاملة من الأسلحة ومعدات الاستطلاع والانذار، وأليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصري، وتنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف. وقام القائد العام بتكريم الفريق عبد المنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوى السابق، ومنحة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، والذى صدق على منحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديرا لجهودة فى خدمة الوطن، كما قام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والجنود، تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم والأنشطة التدريبية المكلفين بها خلال العام التدريبي المنقضي، والوصول إلي أعلى مستويات الكفاءة البدنية والقتالية . كما التقي الفريق أول صدقي صبحي، عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العسكرية بمقر الكلية الحربية، وشاركهم تناول وجبة الإفطار، مؤكدا أن بناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن والدفاع عنه من الأهداف الرئيسية التي تحرص القوات المسلحة علي تحقيقها، وذلك استنادا لأسس علمية وتكنولوجية وطاقات بشرية خلاقة قادرة علي الابتكار والتطوير والبحث العلمي، في مختلف المجالات . واشاد بالجهد الذي يبذله القائمين على المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية، لدعم مسيرة التطوير والتحديث والحفاظ على التقدم العلمى والتقني داخل الحصون والقلاع التعليمية بالقوات المسلحة . وأوصى القائد العام طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، بضرورة الحفاظ على المستوى الراقى للياقتهم البدنية، والحفاظ على الانضباط العسكرى فى المظهر والجوهر، لأنه المقياس الحقيقى لتقدم القوات المسلحة، والتحلى بكافة الصفات الحميدة ليكونوا بذلك قدوة لجميع أبناء مصر، باعتبارهم جزء أصيل من شبابها، تتواصل بهم مسيرة عطاء القوات المسلحة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره . كما قام القائد العام بتكريم المتميزين من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية، تقديرا لتفوقهم الدراسي والعلمي خلال فترة دراستهم. حضر اللقاء الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، ومديرى الكليات والمعاهد العسكرية.

