سيـــاســة

وزير الدفاع يلتقى نظيره القبرصى خلال زيارته الرسمية لمصر 

لحضور فاعليات افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية
أحمد اللاهوني 4:14 م, الأثنين, 5 يوليو 21 4:14 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصى، والوفد المرافق له على هامش زيارته الرسمية لمصر لحضور فاعليات افتتاح قاعدة ” 3 يوليو” البحرية .

تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلاً من مصر وقبرص .

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وأكد القائد العام للقوات المسلحة، اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية فى مختلف المجالات العسكرية، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

من جانبه أشاد وزير الدفاع القبرصى بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه القوات المسلحة المصرية خلال المناورة ( قادر 2021 ).

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 كما أكد حرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات.

 حضر اللقاء عدداً من كبار قادة القوات المسلحة .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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