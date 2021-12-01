وزير الدفاع يلتقى قادة الوفود العسكرية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التسليح

عقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ‏عددا من اللقاءات الثنائية مع كل من خارديالس نيكولاس النائب الأول لوزير ‏الدفاع اليونانى ، والفريق السعيد شنقريحه رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى ‏الجزائرى ، والفريق الركن طيار ‏سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات ‏المسلحة القطرية، جيريمى كوين وزير مشتريات الدفاع البريطانى ، ‏وممثلى شركة ‏THALES‏ الفرنسية ، واريك بيرينجيه الرئيس التنفيذى ‏لشركة ‏MBDA‏ الفرنسية ، وألكسندر زيجلر نائب الرئيس التنفيذى ‏لشركة ‏SAFRAN‏ الفرنسية ، وجوزيف فرانك الرئيس التنفيذى لشركة ‏لوكهيد مارتن الأمريكية ، والجنرال ‏‎كمال جونارانتى سكرتير أول وزارة الدفاع ‏السيريلانكية ، ودانيالا تودوروفا فازليفا وزيرة الإقتصاد البلغارية.

يأتى ذلك فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ‏‏( EDEX 2021 ) ، والذى تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية ‏ويستمر حتى الثانى من ديسمبر.‏

وتناولت ‏اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون ‏العسكرى خلال الفترة المقبلة ، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض ‏الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية وما يتضمنه من أحدث معروضات ‏التسليح العالمية .‏

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق ‏‎رومولز روزين زيندى القائد العام لقوات الدفاع المجرية ، والفريق ‏‎شاهين مظهر ‏قائد الفيلق الأول الباكستانى ، واللواء بحرى ‏‎لوران ماربوف ضابط عام العلاقات ‏العسكرية الدولية برئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية.

والتقى أيضا الفريق أول ‏‎مبالا ‏موسينسى سلستين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكونغولية ، والفريق الركن ‏عبد الخير عبد الله ناصر درجام قائد قوات الدفاع الجوى السودانى حيث تناولت ‏اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.‏

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن ‏خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.‏