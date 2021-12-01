وزير الدفاع يلتقى قادة الوفود العسكرية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التسليح

عقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من اللقاءات الثنائية مع كل من خارديالس نيكولاس النائب الأول لوزير الدفاع اليونانى ، والفريق السعيد شنقريحه رئيس أركان الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى ، والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، جيريمى كوين وزير مشتريات الدفاع البريطانى ، وممثلى شركة THALES الفرنسية ، واريك بيرينجيه الرئيس التنفيذى لشركة MBDA الفرنسية ، وألكسندر زيجلر نائب الرئيس التنفيذى لشركة SAFRAN الفرنسية ، وجوزيف فرانك الرئيس التنفيذى لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية ، والجنرال كمال جونارانتى سكرتير أول وزارة الدفاع السيريلانكية ، ودانيالا تودوروفا فازليفا وزيرة الإقتصاد البلغارية.
يأتى ذلك فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ( EDEX 2021 ) ، والذى تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر حتى الثانى من ديسمبر.
وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكرى خلال الفترة المقبلة ، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية .
كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق رومولز روزين زيندى القائد العام لقوات الدفاع المجرية ، والفريق شاهين مظهر قائد الفيلق الأول الباكستانى ، واللواء بحرى لوران ماربوف ضابط عام العلاقات العسكرية الدولية برئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية.
والتقى أيضا الفريق أول مبالا موسينسى سلستين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكونغولية ، والفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام قائد قوات الدفاع الجوى السودانى حيث تناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك.
وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.