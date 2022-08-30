وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة القوات المسلحة بقيادة قوات الدفاع الجوى 

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من قادة القوات المسلحة بقيادة قوات الدفاع الجوى ، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير آداء القوات المسلحة ومسئولياتها الوطنية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأ اللقاء بعرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة تناول آخر المستجدات والتحديات التى تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الخارجية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى ومايرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها وفقاً لأحدث النظم العالمية.

وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لقادة القوات المسلحة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات، والإرتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية ، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والإستعداد لتنفيذ أى مهام تسند إليها تحت مختلف الظروف.

وفى سياق متصل أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على ضرورة الإرتقاء بالمستوى العلمى والفكرى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات ، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة الإستراتيجية وتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار .