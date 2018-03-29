وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان الباكستاني

بدور إبراهيمالتقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الخميس، بالفريق أول زبير محمود حياة، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر حاليًا.وأجريت مراسم استقبال رسمية واستعرض حرس الشرف بمقر الأمانة

بدور إبراهيم

التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الخميس، بالفريق أول زبير محمود حياة، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، والوفد المرافق له خلال زيارته لمصر حاليًا.

وأجريت مراسم استقبال رسمية واستعرض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقي العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، وبحث الجانبان سبل زيادة أوجه التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام خلال اللقاء على عمق الروابط بين البلدين، وعلاقات التعاون الثنائية الوثيقة على مختلف الأصعدة وزيادة آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات لتحقيق مزيد من المصالح الإستراتيجية المشتركة.

وحضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير الباكستانى بالقاهرة.