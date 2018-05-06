وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

بدور إبراهيم:شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وأحيلوا للتقاعد فى الأول من يناير 2018 .وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صدق

بدور إبراهيم:

شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، وأحيلوا للتقاعد فى الأول من يناير 2018 .

وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صدق علي منحة لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية، طوال مدة خدمتهم.

وألقي أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والاعتزاز للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها علي توفير جميع الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط علي جميع المستويات طوال مدة خدمتهم، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل .

ونقل الفريق أول صدقي صبحي، تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم بكل الصدق والإخلاص والأمانة، ونذروا أنفسهم لخدمه الوطن والدفاع عنه في أصعب اللحظات من تاريخ مصر .

وأكد أن القوات المسلحة تعاهد الله أن تظل بعطاء وتضحيات رجالها وفية للأمانه المقدسة التى كلفها الشعب بها، فليس من شرف يعلو على شرف الدفاع عن الوطن والذود عن مصالحة العليا، وأن رجال القوات المسلحة هم طليعة الشعب وقوى الدولة الشاملة فى كل الأوقات والاتجاهات، وسيظلوا جديرين بالثقة التى أولاها لهم الشعب بالتحلى بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف ويقين، ووجه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لشعب مصر العظيم، مؤكداً أن حماية مصر والدفاع عن أمنها القومى واجب مقدس، ومهمة سامية لا تهاون فيها .

وأشاد بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة، وتماسكها في مواجهة الصعاب والتحديات، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال قادرة علي العمل والعطاء.

حضر الاحتفال الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعددا من قادة القوات المسلحة وأسرهم .

