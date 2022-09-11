وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد 

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2022.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لرعايتها المستمرة والدعم المتواصل الذى تقدمه لهم ولأسرهم ، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً عنواناً للعطاء والوفاء جيلاً بعد جيل.

وقام الفريق أول محمد زكى بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ فى أداء واجبهم ، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه فى مختلف الأوقات والظروف.

وأكد أن ما قدموه من عطاء وتضحيات لرفعة شأن الوطن سيذكرها التاريخ دائماً ، مشيداً بدورهم فى خدمة القوات المسلحة وتماسكها فى مواجهة جميع الصعاب ، وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية.

وأكد الفريق أول محمد زكى أن رجال القوات المسلحة سيظلون دائما على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم مهما تعاقبت الأجيال بكل شجاعة وشرف ، مؤكداً أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها.



كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تقديراً لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء.



حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.