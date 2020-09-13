وزير الدفاع يكرم القادة المحالين للتقاعد و«سيدة القطار» والمجند (فيديو)

أشاد القائد العام بالمستوى الأخلاقي للجندي الذي تعامل مع الواقعة بأرقى أساليب الانضباط

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2020.

وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

حيث قام وزير الدفاع بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة لتستمر ملحمة العطاء جيلاً بعد جيل.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه فى أصعب اللحظات من تاريخ مصر لتظل القوات المسلحة درعاً قوياً يحمى الوطن وحصناً منيعاً يصون مقدساته ، مؤكداً أن حماية مصر والدفاع عن أمنها القومى واجب مقدس ومهمة سامية لاتهاون فيها.

وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين ودورهم فى الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها خلال مواجهة الصعاب والتحديات، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين تكريماً وإحتفاءاً لما تحملته من مسئولية إجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

وفى سياق متصل كرم الفريق أول محمد زكى السيدة صفية إبراهيم يوسف أبو العزم المعروفة إعلامياً بـ”سيدة القطار” خلال الحفل ، تقديراً وعرفاناً لما صدر منها من فعل يحتذى به وموقفها النبيل مع أحد المجندين من أبناء القوات المسلحة الذى كان يستقل أحد القطارات وتعرض للتعامل بإسلوب غير راقى فى واقعة فردية لا تعبر عن ما يكنه شعب مصر العظيم تجاه أفراد القوات المسلحة . الفريق أول / محمد زكى يكرم سيدة القطار وقادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد الفريق أول / محمد زكى يكرم سيدة القطار وقادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد ..Gepostet von ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ am Sonntag, 13. September 2020

وأكد القائد العام أن رد فعل السيدة صفية ما هو إلا تأكيداً على دلالة أن السيدة المصرية الأصيلة هى المدرسة التى تندرج تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة ، وأنه مهما بلغت التكريمات والثناء أعلى الدرجات لن يوفى حقها بإعتبارها الأم المصرية التى تعطى أروع الدروس فى التفانى والعطاء عبر مختلف الأزمنة.

من جانبها أشادت السيدة صفية أبو العزم بأخلاقيات المجند وانضباطه وعزة نفسه خلال الواقعة، كما أكدت أن هذا التكريم يعد وساماً ستظل تفتخر به طيلة حياتها هي وأسرتها.

كما كرم الفريق أول محمد زكى المجند الذى قدم أروع الأمثلة لنموذج الجندى المصرى الذي يتحلى دوماً بالانضباط الذاتى دون وجود رقيب، فضلاً عن تطبيقه الإجراءات الوقائية الاحترازية بالشكل الأمثل.

وأشاد القائد العام بالمستوى الأخلاقي للجندي الذي تعامل مع الواقعة بأرقى أساليب الانضباط وعزة النفس التي هي عنوان كافة أبناء جيش مصر العظيم.