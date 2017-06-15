وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير بهيئة الإمداد والتموين

استمرارا لجهود القوات المسلحة في الاهتمام بمنظومة التأمين الإداري والطبي للفرد المقاتل وتطوير الخدمات المقدمة للمقاتلين معيشيا واداريا ومعنويا، افتتح الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عدد من المنشأت والوحدات الإنتاجية الجديدة، وأعمال التطوير بهيئة الإمداد والتموين وإداراتها التخصصية.

وألقي اللواء ا ح عبد المرضي غريب عبد السلام، رئيس هيئة الإمداد والتموين، كلمة أكد فيها أن رجال الإمداد والتموين مستمرون فى تنفيذ كافة المهام والالتزامات المخططة للحفاظ على الطفرة الهائلة التى شهدتها منظومة التأمين الإدارى والطبى بالقوات المسلحة، وما وصلت إليه القاعدة الإنتاجية والإدارية من تحديث وتطوير، لتحقيق الإكتفاء الذاتى للقوات المسلحة من الإحتياجات الإدارية المختلقة، وتقديم المعاونة لأجهزة الدولة في العديد من المجالات .

شاهد القائد العام فيلما تسجيليا تناول انجازات الهيئة خلال عام تضمن منظومة الانشاء والتطوير لعدد 48 مشروع تم افتتاحها بعد تطويرها وتحديثها الكترونيا وزيادة طاقتها وفقا لاحدث نظم الادارة والانتاج شملت مجالات التعيينات والمهمات والوقود والنقل ، والخدمات الطبية والبطرية ، والاطفاء والانقاذ ، وكذلك المنشأت التعليمية ومراكز التدريب التخصصية ، وكذلك منافذ بيع الوحدات الانتاجية التابعة لهيئة الامداد والتموين لدعم ومعاونة القطاع المدني .

وعبر شبكة الفيديو كونفرانس قام الفريق اول صدقي صبحي بإفتتاح احد الوحدات الجديدة لادارة الوقود واخري لادارة التعيينات ومستشفي ميداني بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميداني ، واعمال التطوير والتحديث بكل من مستشفي الحميات والمستشفي البيطري بألماظة ، وافتتاح مصنعين ومبني للاعاشة بالوحدات الرئيسية لانتاج المهمات بالقوات المسلحة.

كما قام القائد العام بإفتتاح احدث خطوط الطباعة الاوفست التابعة لادارة المطبوعات والنشر التي تم انشاؤها حديثا، واستمع الي شرح تفصيلي لامكانات المطبعة الجديدة وما تمثلة من قيمة مضافة لتلبية متطلبات القوات المسلحة والقطاع المدني ، كما افتتح اعمال التطوير والتحديث لوحدة الطهي والميس المجمع رقم 1 التابع لهيئة الامداد والتموين بعد رفع كفائته الفنية والادارية وتزويدة بأحدث الأجهزة والمنظومات الانتاجية في مجال التعيينات.

وتفقد القائد العام معرضا للمعدات والادوات المستخدمة للطهي وحفظ وتداول الطعام داخل الوحدات وكذلك معدات الطهي وخطوط انتاج الخبز الميدانية ، مشيدا بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التأمين الإداري من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والاحتياجات الادارية الخاصة بالقوات المسلحة تحت مختلف الظروف.

وأكد الفريق أول صدقي صبحي، خلال لقاؤه بمقاتلي هيئة الامداد والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن مصر ماضية بكل عزيمة نحو افاق من التقدم والتنمية وبناء دولة عصرية حديثة تأخذ بأسباب العلم والقوة ، ومواجهة التحديات التي تفرضها الاوضاع الاقليمية الراهنة ، والتصدي للتهديدات والتي تستهدف امن مصر القومي، مؤكدا أن الشعب المصري بقواته المسلحة، وشرطته الباسلة سينتصر في حربه ضد قوي الارهاب والتطرف، وكل من يحاول إعاقة مسيرة الوطن وزعزعة أمنة واستقراره .

وأشار إلي أن القوات المسلحة تسير بخطي ثابتة نحو التطوير والتحديث ورفع الكفاءة القتالية والفنية والإدارية لكافة التشكيلات، والوحدات لتظل قادرة علي الوفاء بالمهام المكلفة بها، مقدما التحية لشهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا ارواحهم ودمائهم من أجل مصر لتظل وطنا حرا أمنا، مستقرا يملك إرادته ويؤمن مستقبله .

واشاد الفريق اول صدقي صبحي بالجهد المتميز لهيئة الامداد والتموين واداراتها المختلفة والشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذين يعملون في صمت والمعاونة بإمكاناتهم وقدراتهم التخصصية والفنية لدعم اجهزة الدولة وخططها التنموية والخدمية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في العديد من المجالات ، مؤكدين ان القوات المسلحة ستظل دائما نموذجاً فريدا في العمل والعطاء من اجل مصر وشعبها العظيم .

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بهيئة الامداد والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في اداء المهام والواجبات المكلفين بها طوال الفترة الماضية ، كما شاركهم تناول وجبة الافطار .

حضر الافتتاح الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .