وزير الدفاع يغادر إلى كوريا الجنوبية لبحث تعزيز العلاقات

بدور إبراهيم غادر القاهرة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي متوجهاً إلى كوريا الجنوبية على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى. جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الدفاع. وتستغرق زيارة وزير الدفاع تستغرق عدة أيام بدعوة من وزير الدفاع الوطنى لجمهورية كوريا &nb

بدور إبراهيم

غادر القاهرة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي متوجهاً إلى كوريا الجنوبية على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وتستغرق زيارة وزير الدفاع تستغرق عدة أيام بدعوة من وزير الدفاع الوطنى لجمهورية كوريا الجنوبية.

ومن المنتظر أن يجرى القائد العام العديد من المباحثات مع نظيره الكورى وعدد من كبار المسئولين بالدولة والقوات المسلحة الكورية الجنوبية، يناقش خلالها العديد من الملفات علي صعيد التعاون العسكرى والأمني بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات .

وتأتى الزيارة فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى لكلا البلدين الصديقين .