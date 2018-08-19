وزير الدفاع يغادر إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية

بدور إبراهيمغادر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، على رأس وفد عسكري رفيع المستوي متجهاً إلى جمهورية روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.ومن المقرر حضور القائد العام الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة، والم

بدور إبراهيم

غادر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، على رأس وفد عسكري رفيع المستوي متجهاً إلى جمهورية روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر حضور القائد العام الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة، والمنتدى الدولى العسكرى الفنى ( الجيش – 2018 ).

وتشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع الروسية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.