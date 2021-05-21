سيـــاســة

وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له وذلك بعد إنتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص، أجريت مراسم الإستقبال الرسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية…

أحمد اللاهوني 1:33 م, الجمعة, 21 مايو 21 1:33 م, الجمعة, 21 مايو 21

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عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له وذلك بعد إنتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص، أجريت مراسم الإستقبال الرسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلاً من مصر وقبرص .

والتقى الفريق أول محمد زكى بالرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصى ، نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، مؤكداً أهمية دعم سبل التعاون والشراكة بين البلدين لتحقيق التوازن بمنطقة الشرق الأوسط.

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وأشاد الرئيس القبرصى خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين ، مثمناً الدور المصرى المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

وتضمنت الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراءالدفاع لكلاً من مصر وقبرص واليونان تناولت مناقشة لعدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين الدول الثلاث .

وأكد وزراء الدفاع للدول الثلاث على ضرورة إستمرار التنسيق فيما بينهم لتحقيق المزيد من التعاون فى المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات ودعم سبل السلام والإستقرار فى منطقة شرق البحر المتوسط .

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ومن جانبه التقى القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصى، أعرب عن إعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون ولاسيما فى المجال العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشاد وزير الدفاع القبرصى بعمق العلاقات التى تربط البلدين الصديقين، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة ، نظراً لما تمثله مصر من أهمية إستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط .

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كما التقى نيكولاوس باناجيوتوبولس وزير دفاع جمهورية اليونان ، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون العسكرى والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية بين البلدين .

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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