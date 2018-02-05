وزير الدفاع يشهد عددًا من الأنشطة التدريبية لوحدات المظلات

بدور إبراهيم شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من الانشطة التدريببة التى نفذتها عناصر من وحدات المظلات، بحضور اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة، وذلك فى إطار المتابعة لمستوى التدريب والاستعداد القتالى…

بدور إبراهيم

شهد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من الانشطة التدريببة التى نفذتها عناصر من وحدات المظلات، بحضور اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة، وذلك فى إطار المتابعة لمستوى التدريب والاستعداد القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة.



بدأت الأنشطة بميدان التدريب على الاقتحام الجوى ( الجاكوب) حيث شاهد القائد العام عددا من الأنشطة التدريبية التى نفذتها عناصر من وحدات المظلات تضمنت أعمال الاقتحام الجوى والاشتباك مع الأهداف المعادية والسيطرة عليها والتغلب على الموانع الطبيعية واستغلال طبيعة الأرض وكذلك أعمال القتال داخل المدن واقتحام المناطق المأهولة، أظهرت مهارة الأفراد وقدرتهم على التعامل مع العدائيات المختلفة والخارجين عن القانون بدقة وسرعة متناهية فى ظروف تحاكى ظروف المعركة الحقيقية.

وقدم مجموعة من المقاتلين بعض المهارات الخاصة للقفز بالمظلات وتنفيذ أعمال المناورة والملاحة والتداخلات والتشابكات الجوية المتنوعة.

وشاهد الفريق أول صدقى صبحى الأنشطة والمهارات الأساسية للمجندين حديثى الالتحاق بوحدات المظلات، وبرامج إعدادهم بدنيا ونفسيا على التكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان والتدريب على أعمال القفز الأساسى والقفز الحر وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة والتدريب القتالى.

وأشاد القائد العام بمستوى الاستعداد والتدريب الجاد للمقاتلين وما يتمتعون به من قدرات مهارية وبدنية وثقة عالية بالنفس والتى تعد من الركائز الأساسية لمقاتلى المظلات التى تمكنهم من تنفيذ كل المهام تحت أصعب الظروف.

ونقل القائد العام خلال لقائه مع قادة وضباط وضباط صف وجنود وحدات المظلات والصاعقة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الوحدات الخاصة وطالبهم بالحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالى لتنفيذ كل المهام التى توكل اليهم باعتبارهم أحد أهم دروع القوات المسحة التى تحمى الوطن وتصون مقدساته.

ووجه القائد العام التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أمن مصر واستقرارها، مشيداً بما حققته عناصر القوات الخاصة المشاركة ضمن قوات إنفاذ القانون فى القضاء على الإرهاب بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بسيناء وعلى كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، وطالبهم بالاستمرار فى بذل المزيد من الجهد والعرق فى التدريب والحفاظ على اللياقة البدنية والروح المعنوية العالية، مؤكدا أن لمصر جيشا قويا قادرا على حمايتها وصون عزتها وكرامة شعبها العظيم.

وأكد القائد العام أن القدرة العسكرية هى أحد أركان الامن القومى والركيزة الرئيسية لتأمين الدولة المصرية ضد كل التهديدات والعدائيات داخلياً وخارجياً، وأن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التى لا تلين ماضون فى اداء المهام المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن والتصدى لكل من يحاول استباحة أرض مصر وسيادتها.

واشار القائد العام أن القوات المسلحة قد حققت طفرات غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالى وزيادة معدلات الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات، والارتقاء بالإعداد المعنوى والبدنى للمقاتلين، مؤكدا ان ما يبذلة رجال القوات المسلحة من جهد وتدريب شاق هو مهمة مقدسة حتى ينعم كل مواطن على ارض مصر بالامن والامان والاستقرار.

واكد القائد العام أن الدولة المصرية تحتاج الى ابنائها الاوفياء الذين يبذلون الجهد والعرق فى كافة المجالات متمسكين بعقيدة ايمانية راسخة تعلى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وادار القائد العام حواراً مع مقاتلى الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات استمع فيه الى ارائهم واستفساراتهم متناولا التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تواجه الدولة المصرية وكذلك تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات وانعكاساتها على الامن القومى المصرى، وطالبهم باليقظة والانتباه لخطورة الحملات النفسية المعادية التى تستهدف تماسك واستقرار الشعوب وضرورة تحرى الدقة فى تداول المعلومات والبيانات التى تتعلق بأمن وسلامة الوطن وقواتة المسلحة.

كما قام القائد العام بعرض نماذج من بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة خلال اقتلاعهم لجذور التطرف الارهابى بسيناء.

من جانبهم جدد مقاتلو القوات الخاصة العهد على البذل والعطاء والوفاء بجميع المهام والواجبات التى تسند اليهم من أجل حماية الوطن، وأن يظل أمن مصر وسلامتها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار كما قام القائد العام بتكريم عدد من ضباط وضباط الصف والجنود من رجال الصاعقة والمظلات تقديراً لما بذلوه خلال الفترة الماضية من جهد خلال تنفيذ المهام.