وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 153ضباط احتياط

بدور إبراهيم:شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 153 من كلية الضباط الاحتياط دفعة الشهيد المقدم شريف محمد عمر، أحد أبطال الحرب علي الإرهاب.بدأ الاحتفال بعرض للأنشطة البحثية والابتكارات في المجالين العسكري والمدني التي ي

بدور إبراهيم:

شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 153 من كلية الضباط الاحتياط دفعة الشهيد المقدم شريف محمد عمر، أحد أبطال الحرب علي الإرهاب.

بدأ الاحتفال بعرض للأنشطة البحثية والابتكارات في المجالين العسكري والمدني التي يمكن الاستفادة منها ميدانيا، والتي نفذت بعقول وسواعد الطلبة الخريجين خلال مدة دراستهم بكلية الضباط الاحتياط، بجانب عدد من البحوث الفنية في المجالات الهندسية والطبية والاقتصادية والعسكرية، التي تأتي فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الابتكار والتطوير والبحث العلمى داخل المنشأت التعليمية، والكليات، والمعاهد العسكرية .

وفى أداء متميز وانضباط عسكري راق، قدمت مجموعات من طلبة كلية الضباط الاحتياط طابور العرض العسكري، يتقدمهم حملة الأعلام .

وقام مساعد مدير الكلية بإعلان نتيجة التخرج للدفعة 153، التي حملت اسم الشهيد مقدم شريف محمد عمر، عرفانا بمجهوداته ودورة البطولي أثناء الحرب على الإرهاب، والذي استشهد خلال أعمال القتال ضد الإرهاب، وقد بلغت نسبة النجاح 99.9 % .

وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين.

وقام الفريق أول صدقى صبحي، بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية الذى صدق علي منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، تقديراً لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص خلال فترة دراستهم بالكلية، وردد الخريجون يمين الولاء .

وألقي اللواء أ/ح، محمد أحمد الصاوي، مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة استعرض فيها الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية، بما يواكب تطورات العصر، مشيرا إلي الدعم التى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة

كي تؤدي الكلية رسالتها التعليمية، في إعداد وتأهيل الضباط الاحتياط الذين شهد التاريخ بدورهم المؤثر والفعال في السلم والحرب، وبناء عقول يقظة تتسلح بالعلم والانضباط والتضحية من أجل مصر .

في نهاية الاحتفال نقل الفريق أول صدقي صبحي، تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للخريجين وأسرهم علي الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية، والذى يواكب احتفالات القوات المسلحة بالذكرى السادسة والثلاثون لعيد تحرير سيناء الحبيبة، الأرض الطاهرة التى استشهد فيها الكثير من أبطال القوات المسلحة الذين رووا بدمائهم الطاهرة الذكية أرض سيناء، ووجه التحية لأرواحهم الطاهرة هم وكل شهداء الوطن ممن يضحون اليوم بأرواحهم فداءاً لبلادهم، وهم يجتثون الإرهاب من جذوره لتبقى مصر لأهلها فى أمن واستقرار .

وأكد القائد العام أن الوطن يمر بمرحلة دقيقة من تاريخه وان القوات المسلحة ورجالها مرابطون فوق كل بقاع مصر يشاركهم فى هذا رجال هيئة الشرطة الشرفاء دفاعاً عن أمن الوطن وأمان شعبه يحمون الوطن ويدافعون عن سلامة أراضية ويجتثون كل صور الارهاب والتطرف التى تحاول زرع الشر وترويع المواطنين الأمنين متناسين أن لمصر قوات مسلحة قوية قادرة على مواجهة التحديات وحماية الوطن أرضاً وشعباً، وأن أبنائها أبناء كل المصريين .

وأشار الفريق أول صدقي صبحي الى أن ما يتم على أرض سيناء من محاولات الارهاب والتطرف يمثل تحدياً رئيسياً لامن مصر القومى وتقدمها الاقتصادى والنيل من مكانتها الا ان القوات المسلحة مستمرة فى مواجهة هذه التحديات بكل صلابة وقوة حتى يتم لها النصر ، وانه لاتهاون مع من يحاولون النيل من امن مصر واستقرار شعبها .



واكد القائد العام أن كلية الضباط الإحتياط هى معقل الأبطال وتمثل مع باقى الكليات والمعاهد العسكرية ركيزة أساسية فى إمداد القوات المسلحة بالطاقات البشرية من الضباط الجدد ليتواصل دورها فى خدمة الوطن والدفاع عن أمنه وإستقرارة ، وان الضباط الاحتياط هم نبت أصيل من نسيج الشعب المصرى العظيم يمثلون احد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة .



حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية. ووزيري الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من المحافظين، وقدامى مديري كلية الضباط الاحتياط، وأسر الخريجين.