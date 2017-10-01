وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 152 ضباط احتياط

بدور إبراهيم: شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 152 من كلية الضباط الاحتياط، دفعة الشهيد ملازم أول احتياط أحمد عبدالوهاب علي إبراهيم، الذي استشهد خلال المواجهات مع الإرهابيين بشمال سيناء.بدأ الاحتفال بعرض للأنشط



بدور إبراهيم:



شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 152 من كلية الضباط الاحتياط، دفعة الشهيد ملازم أول احتياط أحمد عبدالوهاب علي إبراهيم، الذي استشهد خلال المواجهات مع الإرهابيين بشمال سيناء.

بدأ الاحتفال بعرض للأنشطة البحثية والابتكارات التي نفذها الطلبة خلال فترة دراستهم بالكلية، وشملت عدد من المبتكرات والتطبيقات الهندسية التي يمكن الاستفادة منها في المجالين العسكري والمدني، بجانب عدد من البحوث الفنية في المجالات الهندسية والطبية والاقتصادية والعسكرية، والتي تأتي فى إطار حرص القياده العامة للقوات المسلحة على تشجيع الابتكار والتطوير والبحث العلمى، داخل المنشأت التعليمية والكليات والمعاهد العسكرية .

وقدمت مجموعات من طلبة كلية ضباط الاحتياط العرض العسكرى، يتقدمهم حملة الأعلام، وأعلن مساعد مدير الكلية نتيجة التخرج للدفعة 152، من الدفعة 148 ضباط احتياط ، وبلغت نسبة النجاح 100% .

وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وقام الفريق أول صدقى صبحى، بتقليد أوائل الخريجيين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية، وهو النوط الذى صدق علي منحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة، تقديراً لأداءهم المتميز خلال فترة الدراسة، وردد الخريجون يمين الولاء .

وألقي اللواء أح/ محمد أحمد الصاوي، مدير كلية ضباط الاحتياط كلمة أشار فيها إلي الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة، كي تؤدي الكلية رسالتها التعليمية في إعداد وتأهيل أجيال من ضباط الاحتياط الذين شهد التاريخ بدورهم المؤثر والفعال في السلم والحرب، مشيرا للجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية، بما يواكب تطورات العصر، وبما يسهم في بناء عقول يقظة تتسلح بالعلم والانضباط والتضحية من أجل مصر .

في نهاية الاحتفال نقل الفريق أول صدقى صبحى، تحية وتهنئة القائد الأعلي للقوات المسلحة لخريجي الدفعة 152 وأسرهم، علي الجهد الذي بذلوه طوال مدة دراستهم، وانضمامهم إلى منظومة القوات المسلحة، للوفاء بمسؤلياتهم ومهامهم التى كلفهم بها الشعب المصرى، مؤكداً أن ضباط الاحتياط نبت مخلص من نسيج الشعب المصرى العظيم، يمثلون أحد الركائز الفاعلة في منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لأداء دورهم الحيوي في خدمة الوطن وقواته المسلحة، مشيراً إلى أن الاحتفال يأتي في بداية هذا الشهر المجيد الذي يواكب احتفالات مصر وقواتها المسلحة بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

وأشار إلي أن القوات المسلحة لا تألو جهداً في توفير جميع الإمكانات لبناء قوات مسلحة قوية وقادرة على حماية الوطن والدفاع عن مقدساته، وأن كلية الضباط الاحتياط تمثل مع باقى الكليات والمعاهد العسكرية ركيزة أساسية لإمداد القوات المسلحة بالطاقات البشرية من الضباط الجدد، ليتواصل دورها فى خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره .

وأشار “صبحى” إلى أن التاريخ العسكري يذكر بكل العزة والكرامة لأبنائه من ضباط الاحتياط دورهم فى خدمة الوطن، ومشاركتهم بكل الشجاعة والتضحية فى تحقيق نصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن انتمائهم للعسكرية المصرية العريقة شرف يحملونه علي أعناقهم، وأن القوات المسلحة تنتظر منهم المزيد للاستفادة من خبراتهم العلمية فى تخصصاتهم المختلفة، لرفعة شأن الوطن فى شتى المجالات، مضيفاُ أن الخريجين الجدد أصبحوا الآن حراس الأرض والإرادة، يتوا صل بهم عطاء القوات المسلحة لوطننا الغالي بعد إعدادهم وفقاً لمناهج علمية وتأهيلهم للحياة العسكرية.

ووجة القائد العام التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن واستقرار الوطن، مشيدا بما يبذلة أبطال القوات المسلحة والشرطة من جهود مخلصه للقضاء على براثن التطرف والإرهاب من مناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء .

حضر الاحتفال الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من المحافظين، وقدامى مديري كلية ضباط الاحتياط، وأسر الخريجين.

