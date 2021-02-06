سيـــاســة

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

بحضور رئيس الأركان وقيادات الجيش
أحمد اللاهوني 8:46 م, السبت, 6 فبراير 21 8:46 م, السبت, 6 فبراير 21

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شهد الفريق أول محمد زكى ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة ، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة للدفعة 117 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، والتى تضم عددًا من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة.

وقدمت مجموعات من الطلبة المستجدين عرضاً رياضياً تضمن قيادة الدراجات وتمرينات اللياقة البدنية والتمرينات الثمانية ورياضات الدفاع عن النفس ، أعقبه قيام الطلبة برسم لوحة فنية لزهرة اللوتس وتشكيل رقم الدفعة 117 حربية بأجسادهم ، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضاً للفروسية .

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واستعرض الطلبة مدى ما إكتسبوه خلال فترة الإعداد العسكرى من مهارات أساسية بإستخدام السلاح تتضمن إشارات الميدان والقتال المتلاحم والإشتباك والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم بما يعكس المستوى المتميز للطلبة ، فضلاً على تنفيذ الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة.

كما استعرض الطلبة مجموعة من الإجراءات الإحترازية التى تطبق داخل الكليات والمعاهد العسكرية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.

وفى لمسة وفاء لأبطال القوات المسلحة وقادتها المخلصين تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان ( قادة فى وجدان الأمة ) من إعداد إدارة الشئون المعنوية يتضمن السيرة الذاتية للقادة العظام الذين أطلق أسمائهم على الدفعات الجديدة.

واختتم الاحتفال بالعرض العسكرى الذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكليات المختلفة والمعهد الفنى للقوات المسلحة يتقدمهم حملة الأعلام وفى ختام طابور العرض العسكرى عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد ، وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة مرحلة إنتهاء فترة الإعداد العسكرى.

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وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتفوقين من أوائل الطلبة المستجدين تقديراً لتميزهم خلال فترة الإعداد العسكرى ، وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم والمستمر للعملية التعليمية وتوفير كافة الإمكانيات التى تحقق التفوق العلمى لجميع الطلبة بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة.

وفى نهاية الإحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد.

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كما هنأهم بنيل شرف الإنضمام لصفوف القوات المسلحة المصرية مشيراً إلى أن القوات المسلحة لم تدخر جهداً لتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية لإعداد جيل من القادة الجدد قادر على تحمل المسئولية.

وفى سياق، متصل التقى قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بعدد من أسر الطلبة المستجدين وهنئوهم بإنضمام أبنائهم إلى صفوف القوات المسلحة للدفاع عن تراب هذا الوطن وصون مقدساته، وقد أشاد الأهالى بالروح المعنوية العالية التى وجدوا أبنائهم عليها، وأن إنضمام ذويهم للقوات المسلحة العريقة هو مبعث شرف وافتخار.

حضر الاحتفال عدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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