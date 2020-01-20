وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى

عرض فيلم تسجيلى بعنوان " قادة فى وجدان الأمة " عن السيرة الذاتية للقادة الذين تم تسمية الدفعات بأسمائهم

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة الدفعات 116 حربية دفعة الفريق صفى الدين عبد الجواد أبو شناف والدفعة 74 بحرية دفعة الفريق أحمد على فاضل والدفعة 89 جوية دفعة اللواء طيار أح سيد كامل عبد الوهاب والدفعة 61 فنية عسكرية دفعة اللواء أ ح دكتور ابراهيم أحمد سالم والدفعة 51 دفاع الجوى دفعة الفريق مصطفى أحمد الشاذلى والدفعة 51 من المعهد الفنى للقوات المسلحة دفعة اللواء أ ح محمد فاروق يوسف والدفعة 7 كلية طب عسكرى دفعة اللواء طبيب أحمد سامى كريم وتضم الدفعات عدد من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة .

وقدمت مجموعات من طلبة العسكرية عرضاً رياضياً مستعرضين كفاءتهم البدنية ، أعقبها قيام الطلبة برسم لوحة فنية لإسم مصر وتشكيل رقم الدفعة 116 حربية بأجسادهم ، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة نشاطاً تدريبياً تضمن بيان للإشارات الميدانية وبيان لإجتياز الموانع المشتعلة تحت مختلف الظروف .

وقامت مجموعات من الطلبة باستعراض مهاراتهم فى فك وتركيب الأسلحة كدليل على مدى المستوى المتميز للطلبة ، فضلاً عن تنفيذ الرمايات النمطية وغير النمطية ، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضاً لمهارات التعليم الأولى أظهرت مدى ما إكتسبه الطلبة من إنضباط عسكرى ومظهر مشرف .

كما عرض فيلم تسجيلى بعنوان ” قادة فى وجدان الأمة ” من إنتاج إدارة الشئون المعنوية عن السيرة الذاتية لهؤلاء القادة الذين تم تسمية الدفعات بأسمائهم متضمناً مسيرتهم الحافلة بالعمل والعطاء .

واختتم الاحتفال بالعرض العسكرى للطلبة يتقدمهم حملة الأعلام والذى يظهر مدى ما وصل إليه الطلبة من إنضباط عسكرى عالى وتوحيد فى الأداء .

وقام الفريق أول محمد زكى بتكريم المتفوقين وأوائل الطلبة المستجدين من طلبة الكليات العسكرية تقديراً لتميزهم خلال فترة الإعداد العسكرى بالكلية الحربية .

كما ألقى اللواء أح أشرف فارس مدير الكلية الحربية كلمة أكد فيها أن إختيار الطلبة تم بكل نزاهة وشفافية وفق معايير دقيقة لتحقيق التنافس الشريف بين أبناء الوطن ، مشيراً إلى الدعم المستمر من القيادة العامة للقوات المسلحة للكليات العسكرية من أجل مواكبة التطور فى نظم التعليم .

وفي نهاية الإحتفال نقل الفريق أول محمد زكى رسالة تقدير واعتزاز من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأسر الطلبة علي الجهد الذى بذلوه فى تنشئة هذا الجيل من أبناء الوطن على القيم والمبادئ الأصيلة لشعب مصر العظيم .

وأشار القائد العام إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية بإعتبارها ساحة للفكر العسكرى المتطور لإعداد وتأهيل أجيال قادرة علي الإبتكار والتطوير .

حضر الإحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ومديرى الكليات العسكرية السابقين وعدد من الملحقين العسكريين وعدد من طلبة الجامعات وأسر الطلبة المستجدين.