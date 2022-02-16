سيـــاســة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى المشترك سيناء – 6 ) 

بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية
أحمد اللاهوني 10:42 ص, الأربعاء, 16 فبراير 22 10:42 ص, الأربعاء, 16 فبراير 22

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شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى المشترك ذو مستويين ( سيناء – 6 ) والذى تنفذه الأفرع الرئيسية وإدارة الحرب الإلكترونية ، ويستمر لعدة أيام فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

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تضمن المشروع عرض تقارير القادة من مختلف التخصصات بما يضمن تنفيذ المهام المخططة بكل دقة ، وظهر خلال المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من جاهزية وإستعداد لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها ، فضلاً عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل السيطرة والتعاون أثناء مراحل المشروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة وتقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات لحماية الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

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كما ناقش عدداً من القادة المشاركين بالمشروع فى إسلوب تنفيذهم لمهامهم ، والتعامل الأمثل لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة المشروع وفقاً لتخصصاتهم المختلفة ، مشيداً بالأداء المتميز الذى وصلت إليه هيئات القيادة على كافة المستويات.

وأكد أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى بما تملكه من منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات ، وطالبهم بالحفاظ على جاهزيتهم لمواجهة ما يوكل إليهم من مهام لحماية أرض مصر الغالية.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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