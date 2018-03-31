وزير الدفاع يشهد تكريم دفعة الرديف المشتركين في العملية الشاملة بسيناء

بدور إبراهيم : شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتكريم المجندين المشاركين في العملية الشاملة سيناء 2018، الذين تنتهي مدة خدمتهم في الأول من أبريل 2018، وذلك بأرض احتفالات المنطقة المركزية العسكرية. بدأت مراس



بدور إبراهيم :

شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتكريم المجندين المشاركين في العملية الشاملة سيناء 2018، الذين تنتهي مدة خدمتهم في الأول من أبريل 2018، وذلك بأرض احتفالات المنطقة المركزية العسكرية.



بدأت مراسم الاحتفال بعرض اصطفاف للجنود من قوة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وعناصر من قوات الصاعقة والمظلات، وقوات التدخل السريع الذين شاركوا في العملية الشاملة سيناء 2018.

واستعرض اللواء أح/ وحيد عزت خفاجى، رئيس هيئة العمليات، دور القوات المسلحة فى حربهاعلى الإرهاب، وما تم تحقيقه من نجاحات كبيرة، والتي يثبت رجالها يوميا ولائهم لمصر وشعبها الآبي، وقدرتهم علي اجتثاث كل صور التطرف والإرهاب .



وألقى اللواء أح / عبدالغني حسن الصغير، رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، كلمة أكد فيها أن دفعة رديف أبريل 2018 المتواجدون بالوحدات المشاركة فى العملية الشاملة سيناء 2018، أبدوا رغبة أكيدة فى الاستمرار فى تنفيذ المهام المكلفين بها للقضاء على الإرهاب، نظراً لما يتمتعون من كفاءة قتالية عالية، ووضعوا نصب أعينهم شعار “النصر أو الشهادة فى سبيل الله وعزة الوطن ” .



وأكد الفريق أول صدقي صبحي، علي الدور البطولي الذي قدمه هؤلاء الرجال، وتمسكهم بالخدمة في القوات المسلحة، رغم انتهاء فترتهم التجنيدية فى الأول من مارس 2018، ضاربين بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وأن هؤلاء الأبطال قدوه للأجيال القادمة فى البذل والعطاء والتضحية بارادتهم الحرة.

كما أكد أن القوات المسلحة مستمره بالتعاون مع الشرطة فى القضاء على الإرهاب وتحقيق النصر، وأكد أن العسكرية المصرية كانت ولاتزال تحمل معاني النضال والكفاح في سبيل رفعة الوطن واستقراره، وأن الجندي المصري الذي شارك في العملية الشاملة سيناء 2018، هو امتدادا لجيل أكتوبر العظيم الذي حقق النصر.

كما نقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلي للقوات المسلحة للجنود وأسرهم، علي الجهد الذى بذلوه فى تنشئة هذا الجيل من أبناء الوطن على القيم والمبادئ الأصيلة، وحسن العطاء لمصرنا الغالية.



وأشار إلي أن مصر ستظل وطنا عزيزا لكل المصريين، تحميها قوات مسلحة وطنية يمتلك رجالها البسالة والشجاعة والقدرة علي تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار، وهنأ القائد العام الجنود علي انتهاء فتره تجنيدهم، مؤكدا اعتزاز القوات المسلحة بشباب مصر الذين يتواصل بهم عطاء الأجيال حفاظا علي مجد الوطن وصونا لعزته، بما يملكونه من سواعد فتية، وطاقات متجددة، وولاء للوطن .

وأثني الفريق أول صدقي صبحي، علي تضحيات الشهداء والمصابين الذين روت دمائهم الطاهرة ثرى وطننا المفدى، وصدق على إطلاق اسم الشهيد جندى مقاتل بطل محمود أحمد محمد عبد الرازق، على دفعة الرديف إبريل 2018 .

في نهاية الاحتفال قام القائد العام بتكريم عددا من أبطال القوات المسلحة، ومنحهم نوط الواجب العسكري من الدرجة الثالثة، الذي صدق علي منحه لهم رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، تقديرا لتفانيهم في خدمة الوطن وصون مقدساته.



حضر مراسم الاحتفال، الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من طلبة الجامعات المصرية.