وزير الدفاع يشهد تخرّج عدد من الدورات بأكاديمية ناصر

بدور إبراهيمشهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخرُّج دورة رقم 40 حرب عليا و46 دفاع وطنى، والدورة 18 تأهيل لقيادة التشكيلات والدورة العليا لكبار القادة رقم 28 ودورة ماجستير العلوم السياسية الاستراتيجية رقم 2 والتى تضم دارسين من 1

بدور إبراهيم

شهد الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتخرُّج دورة رقم 40 حرب عليا و46 دفاع وطنى، والدورة 18 تأهيل لقيادة التشكيلات والدورة العليا لكبار القادة رقم 28 ودورة ماجستير العلوم السياسية الاستراتيجية رقم 2 والتى تضم دارسين من 14 دولة شقيقة وهى: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان وجمهورية نيجيريا والكويت وجمهورية لبنان وجمهورية تنزانيا وسلطنة عمان واليمن وجمهورية باكستان الإسلامية ولبنان والصومال والأردن وأفريقيا الوسطى .





بدأت مـراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى استعرض نشأة أكاديمية ناصر العسكرية العليا وتطور دورها فى إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والعاملين المدنيين لشغل الوظائف العليا، وتأهيل الوافدين من الدول الشقيقـة والصديقة في مختلف أفرع العلوم العسكرية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعقب إعلان نتيجة التخرج قام مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بإعلان قرار منح الأنواط لأوائل الخريجين.

وقام القائد العام بتقليد أوائل الخريجين من الضباط المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية، وتكريم أوائل المدنيين؛ تقديرًا لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال دراستهم بالأكاديمية، وألقى أقدم الدارسين المصريين كلمة أكد فيها أنهم سيكونون زخرًا لقواتنا المسلحة وحائطًا منيعًا ضد كل المخططات التى تُحاك ضد مصرنا الغالية وأمتنا العربية، وقدَّم الشكر والتقدير للمستشارين وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية؛ لما قدموه من علوم ومعارف وخبرات، وما غرسوه من مبادئ وأفكار تعينهم على أداء المهامّ المكلَّفين بها لخدمة الوطن وصون مقدساته، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل جيلًا بعد جيل نموذجًا للعمل بكل تفانٍ وإخلاص من أجل مصر.

وألقى أقدم الدارسين الوافدين كلمة عبّر خلالها عن فخر واعتزاز الدارسين بانضمامهم لهذا الصرح العلمي الذي يحظى بمكانة رائدة إقليميًّا ودوليًّا، فكانت ساحة لتبادل العلم والمعرفة ودعمت أواصر الأخوة والصداقة بين الدارسين، وزادت الوعي بالأهمية الاستراتيجية لتكامل الدور المصري والعربي في المنطقتين العربية والأفريقية.

وألقى عدد من الدارسيين المصريين والوافدين أبياتًا شعرية فى حب مصر العروبة.

ثم قام عدد من الدارسين المصريين والوافدين والدارسين المدنيين بإهداء درع الخريجين للقائد العام، والذي يضم شعار الأكاديمية وأسماء وأعلام الدول المشارِكة في الدورات.

وألقى اللواء اح صفوت صادق، مدير الأكاديمية، كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة للأنشطة التدريبية والاهتمام بالتطوير داخل الأكاديمية، بمشاركة نخبة من قدامى القادة وأعضاء هيئة التدريس والمستشارين والخبراء الاستراتيجيين بالمراكز البحثية والوزراء وأساتذة الجامعات، وفى ظل ما تقوم به القوات المسلحة من مهامّ جسيمة لاقتلاع جذور الإرهاب من تراب الوطن لتقدم خريجين مؤهلين بالعلوم العسكرية والاستراتيجية ليكونوا خير سفراء لها، حاملين راية العلم والمعرفة فى شتى أنحاء وطننا العربى وعمقنا الأفريقى.

وفي نهاية الاحتفال نقل الفريق أول صدقي صبحي تهنئة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين بعد أن أتموا دراستهم بالأكاديمية التى كان إنشاؤها ضرورة وطنية وقومية لإعداد وتأهيل قادة القوات المسلحة لمصر والدول العربية الشقيقة والأفريقية والآسيوية الصديقة والدارسين من القطاع المدنى لتولّى الوظائف القيادية فى كل مناصب الحياة العسكرية والمدنية.

وأشار إلى دور الأكاديمية فى تخريج قادة حملوا الأمانة وسجلوا فى تاريخنا الوطنى والعسكرى بطولات وانتصارات تحفظها ذاكرة التاريخ وأسهموا فى صنع تاريخ هذا الوطن وأكدوا بعطائهم وتضحياتهم أن الجيش المصرى هو ركيزة القيم والمبادئ ومعانى الوطنية والشرف وإنكار الذات، مؤكدًا أن القوات المسلحة قوات عصرية تمتلك من أسباب القوة ما يمكِّنها من الوفاء بمهامّها ومسئوليتها، ويخطئ من لا يعي قدر مصر وقواتها المسلحة والتى تمضي بكل قوة نحو تطوير إمكاناتها لرفع علم مصر خفاقًا بين الأمم والشعوب.

حضر مراسم الاحتفال الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من المحافظين والسفراء والملحقين العسكريين للدول العربية والأجنبية وعدد من رؤساء الجامعات وقدامى مديرى أكاديمية ناصر العسكرية العليا.