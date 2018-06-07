وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة بأكاديمية ناصر العسكرية

بدور إبراهيمقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يشهد احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، التي تضم الدورات رقم 41 من كلية الحرب العليا، و47 من كلية الدفاع ا

بدور إبراهيم

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يشهد احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، التي تضم الدورات رقم 41 من كلية الحرب العليا، و47 من كلية الدفاع الوطني والدورة العليا لكبار القادة رقم 29 ودورة التأهيل العسكري لقيادة التشكيلات رقم 19 ودورة ماجستير العلوم السياسية والإستراتيجية رقم 3، التي تضم عدد من الدارسين المصريين والوافدين من عدد من الدول.

وأضاف الرفاعي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الخميس، أن مراسم الاحتفال بدأت بعرض فيلم تسجيلى أعدته إدارة الشئون المعنوية تضمن أبرز الأنشطة التدريبية والعلمية والبحثية التي نفذتها الأكاديمية خلال العام الجارى وتطور دورها في إعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية والأمن القومى.

وعقب إعلان نتيجة التخرج للدورات الدراسية المختلفة قام مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة بإعلان قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين.

وقلد الفريق أول صدقى صبحى أوائل الخريجين من الضباط المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرًا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال دراستهم بالأكاديمية.

وأكد أقدم الدارسين المصريين خلال كلمته أن خريجى الأكاديمية يجددون العهد على تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام للدفاع عن الوطن وصون مقدساته بما اكتسبوه من معارف وخبرات خلال مدة دراستهم بالأكاديمية.

وألقى أقدم الدارسين الوافدين كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لما تلقاه من رعاية واهتمام داخل الأكاديمية التي تعد أحد الصروح العلمية الرائدة التي تضرب بجذورها عبر التاريخ وبناء أجيال من الكفاءات العسكرية والمدنية التي تؤدى مهامها بنجاح في خدمة أوطانها في العديد من المجالات بما يؤكد مكانة مصر وقواتها المسلحة ودورها الرائد على المستويين الإقليمى والدولى.

وأهدى عدد من الخريجين العسكريين والمدنيين درعى الدورات الدراسية لأكاديمية ناصر العسكرية العليا إلى القائد العام للقوات المسلحة.

وأكد اللواء أركان حرب صفوت صادق الديب مدير الأكاديمية، خلال كلمته حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير وتكامل المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية بما يضمن نقل وتبادل الخبرات وتطوير البحوث العلمية والمزج بين المناهـج العلمية لكليتى الحرب العليا والدفاع الوطنى ومـركز الدراسـات الإستراتيجية لتحقيق التكامـل في البنـاء الشامـل للدارسين والارتقاء بالمستوى العلمى والعملى وتوحيد المفهوم تجاه كافة الموضوعات المرتبطة بالقوات المسلحة ومتطلبات الأمـن القومى، وذلك بالتعاون مع نخبة من قدامى القادة وأعضاء هيئة التدريس والمستشارين والخبراء الإستراتيجيين بالمراكز البحثية والوزراء وأساتذة الجامعات.

وفى نهاية الاحتفال نقل الفريق أول صدقى صبحى تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين من القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة على ما بذلوه من جهد طوال دراستهم بالأكاديمية.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة أصبحت تمتلك من أسباب القوة والعلم والمعرفة ما يمكنها من أداء مهامها، وستظل دائمًا عند حسن الظن بها صمام أمن وأمان الوطن ومقدساته، قوية بعطاء أبنائها وجهدهم وبما يملكونه من خبرات علمية حديثة تعينهم على حماية الوطن وأمنه القومى على كافة المستويات.

وشدد القائد العام على أن عملية الإعداد والتأهيل لتولى الوظائف القيادية داخل القوات المسلحة على كافة المستويات تتم وفقًا لأسس وركائز محددة ليكونوا قادرين على تحقيق الأهداف العليا للقوات المسلحة والعمل بكل كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات وحماية أمن مصر القومى، وأثنى على الأداء المتميز للدارسين وحرصهم على تنمية ملكاتهم وقدراتهم الفكرية بالاستفادة من إمكانات القوات المسلحة التي تواكب كل تقدم عصرى حديث في منظومات الدفاع والقتال العالمية.

وأشار إلى أن مصر ستظل حريصة على أن تستقبل مؤسساتها العسكرية التعليمية أبناء الدول الشقيقة والصديقة التي تربطنا بها أوثق العلاقات التاريخية والشعبية بما يسهم في دعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الفكر وتوحيد المفاهيم تجاه المساعى والطموحات المشتركة لدعم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية لكافة الشعوب.

حضر مراسم الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والسفراء والملحقين العسكريين وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديرى أكاديمية ناصر العسكرية العليا.