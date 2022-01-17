سيـــاســة

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى «جالوت – 9»

الذى تنفذه المنطقة الغربية العسكرية
أحمد اللاهوني 4:24 م, الأثنين, 17 يناير 22 4:24 م, الأثنين, 17 يناير 22

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شهد الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى ( جالوت ­- 9 ) والذى تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة قدم من خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الغربية العسكرية ، مؤكداً على عزم مقاتلى المنطقة الغربية على بذل كل غال ونفيس للذود عن أمن الوطن والحفاظ على استقراره.

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بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرضاً مختصراً للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمـد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى إتخاذ القرارات وتنفيذ المهام ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية.

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وأشار إلى جهود القوات المسلحة المستمرة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والإستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكاناتها وقدراتها فى مختلف التخصصات ، مشيداً بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع .

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة ، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات.

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كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير المعركة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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