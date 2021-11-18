سيـــاســة

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «سيف ­_ 1» 

الذي تنفذه المنطقة المركزية العسكرية
أحمد اللاهوني 5:37 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 5:37 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (سيف ­- 1) والذي تجريه المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .  

وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها على حرص مقاتلى المنطقة المركزية على الوصول الى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره .

اقرأ أيضا  المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لعدد من الأسر الأكثر احتياجاً

بدأت المرحلة بتقديم عرض مختصر  للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكى عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى اتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال المنطقة المركزية العسكرية.

اقرأ أيضا  الداخلية: زيارة استثنائية لنزيلات السجون بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة

وأشاد بالأداء المتميز الذى وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، مؤكداً حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها فى كافة المجالات .

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات .

اقرأ أيضا  انطلاق التدريب البحرى الجوى «ميدوزا - 11» بمشاركة  مصر ‏واليونان وقبرص والإمارات‎ ‎‏(صور)

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع القادة والضباط بالمشروع تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير العمليات .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

السيسي يبحث مع الأمير تشارلز تعزيز التعاون مع بريطانيا في الصحة والتعليم الجامعي

المال - خاص 3:33 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

«النقض» تؤيد إدراج أبو الفتوح ونجل الشاطر علي قوائم الإرهابيين

المال - خاص 3:12 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

رئيس مجلس النواب: الدولة حريصة على دفع العلاقات الاقتصادية مع المجر

ياسمين فواز 3:03 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

«مشروعات البرلمان»: لجنة استماع لرواد معرض «تراثنا» الاثنين المقبل

ياسمين فواز 2:37 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

انطلاق التدريب البحرى الجوى «ميدوزا – 11» بمشاركة  مصر ‏واليونان وقبرص والإمارات‎ ‎‏(صور)

أحمد اللاهوني 2:14 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

الحكومة : بدء التشغيل التجريبي بالعاصمة الإدارية وتسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين الشهر المقبل

صفية حمدي 11:17 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21